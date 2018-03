Deutsche Behörde kritisiert Windows 10-Datentransfer

Die baden-württembergische Landesdatenschutzbehörde fordert Microsoft auf, "schleunigst nachzubessern"

Trotz der Deaktivierung von Onlinediensten werden bei Windows 10 regelmäßig Datensätze an Microsoft übertragen. Das hat nun zu Kritik der Datenschutzbehörde im deutschen Bundesland Baden-Württemberg geführt. Microsoft müsse "schleunigst nachbessern und sich spätestens ab Ende Mai an die Datenschutz-Grundverordnung halten", sagt der Datenschutzbeauftragte Stefan Brink zu "Heise".

Abhängigkeit

Er denkt, mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung eine Handhabe gegen Datenschutzverletzungen zu haben. Hält sich etwa Microsoft dann noch immer nicht an die Anforderungen, müssten Behörden den Einsatz von Windows-Produkten überdenken. Allerdings gäbe es eine gewisse Abhängigkeit von Microsoft, sagt Brink. Deshalb sollen Alternativen beachtet werden, etwa auch im Bildungsbereich.

Alternativen abgedreht

Die Dominanz von Microsoft in der Verwaltung hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu heftiger Kritik geführt. Ambitionierte Alternativen wie Limux, der Einsatz von Open Source-Software bei Münchner Behörden, wurden jedoch abgedreht. In Österreich haben sich prinzipiell alle Parteien zu einem Ausbau von Open Source-Anwendungen bekannt, aber auch hierzulande dominiert Windows. (red, 26.3.2018)