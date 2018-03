37 Tote bei Brand in sibirischem Shopping Center

Mindestens 43 weitere Menschen in der Stadt Kemerowo verletzt – Ursache des Infernos noch unklar

Kemerowo – Bei dem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die russische Agentur TASS am Sonntag unter Berufung auf die Feuerwehr. Mindestens 43 Menschen wurden demnach verletzt.

Der Brand brach dem Bericht zufolge im vierten Stock des Gebäudes im Stadtzentrum aus und erfasste eine Fläche von rund 1.600 Quadratmetern. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (APA, 25.3.2018)