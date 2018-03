Friedliche Proteste und Gewalt in Barcelona nach Festnahme von Carles Puigdemont

Straßenblockaden gegen Festnahme von Kataloniens Ex-Präsident in Deutschland – Separatisten warnen vor "katalanischem Frühling"

Barcelona/Wien – Nach der Festnahme des aus Spanien geflüchteten ehemaligen Regierungschef Carles Puigdemont in Deutschland protestierten am Sonntag in Barcelona Zehntausende für seine Freilassung. Es kam zu Festnahmen und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der ehemalige katalanische Ministerpräsident war am Vormittag in Deutschland festgenommen worden. Unabhängigkeitsbefürworter blockierten in ganz Katalonien zahlreiche Landstraßen und Autobahnen.

orf

Die Demonstranten forderten auch die sofortige Freilassung der anderen "politischen Gefangenen". Bereits am Freitag hatten in ganz Katalonien Demonstrationen gegen die Verhaftung von 13 katalanischen Separatistenführern durch den Obersten Gerichtshof in Madrid stattgefunden. Unter den Verhafteten befinden sich unter anderen auch Präsidentschaftskandidat Jordi Turull, Kataloniens ehemaliger Außenminister Raül Romeva sowie Kataloniens ehemalige Parlamentspräsidentin Carme Forcadell. Die spanische Justiz klagt sie wegen ihrer Beteiligung am illegalen Unabhängigkeitsprozess der Rebellion an.

afp photo / lluis gene Die katalanische Polizei griff hart durch.

"Unrechtsstaat Spanien"

Vor dem Sitz der Europäischen Union in Barcelona übten die Unabhängigkeitsbefürworter auch scharfe Kritik an der EU, die den "spanischen Unrechtsstaat" durch ihr Schweigen unterstütze "Dieses Europa ist eine Schande", schrien die Demonstranten. Die Bürgerbewegungen "Komitee zur Verteidigung der Republik" (CDR), Omnium Cultural sowie die ANC hatten zu den Massenprotesten aufgerufen. Es kam auch zu Protesten vor dem deutschen Konsulat in Barcelona.

ap/fernandez Carles Puigdemont gilt vielen Katalanen nach wie vor als Freiheitsheld.

Elsa Artadi, Sprecherin von Puigdemonts separatistischer Einheits-Liste Junts per Catalunya (JxCAT), appellierte an die deutsche Justiz, Puigdemont wieder freizulassen und nicht an Spanien auszuliefern: "Wir sind eine friedliche und demokratische Bewegung. In Spanien ist (Puigdemont) kein fairer Prozess garantiert, nur Rache und Repression". Unterdessen beschwor Kataloniens separatistischer Parlamentspräsident Roger Torrent (ERC) am Sonntag erneut eine "Einheitsfront zur Verteidigung der Demokratie".

afp photo / lluis gene Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten forderten Verletzte in Barcelona.

Bekannte Separatistenführer wie Mireia Boya von der linksradikalen CUP-Partei gingen einen Schritt weiter, riefen die Menschen zum zivilen Ungehorsam und Massenprotesten auf und sprachen von der Notwendigkeit eines "katalanischen Frühlings", um den "spanischen Unrechtsstaat" in die Knie zu zwingen.

Pro-spanische Politiker feiern Festnahme

Während pro-spanische Politiker wie Albert Rivera, Chef der Liberalen (Ciudadanos), die Verhaftung des "Putschisten Puigdemont" feierten, rief der linke Podemos-Führer Pablo Iglesias zur "Rückkehr zum Dialog" auf. "Verhaftungen, Knast und die Justiz können das politische Problem in Katalonien nicht lösen", so Iglesias.

foto: afp photo / lluis gene Tausende demonstrierten zumeist friedlich für die Freilassung des Separatisten.

Unterdessen hält die Spannung auf den Straßen an. Gegen 19 Uhr starteten in Barcelona und in anderen katalanischen Städten wie Tarragona, Girona oder Vic Massenkundgebungen vor den Vertretungen der spanischen Zentralregierung.

Spanien hatte am Samstag einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont ausgestellt, als dieser für eine Konferenz nach Finnland reiste. Die spanische Justiz sucht den katalanischen Separatistenführer wegen Rebellion für seine Beteiligung am illegalen Unabhängigkeitsprozess. (Manuel Meyer/APA, 25.3.2018)