Valverde holt dritten Katalonien-Gesamtsieg, Sagan in Wevelgem top

Letzte Etappe an Briten Simon Yates – Preidler 31. – Sagan gewann zum dritten Mal Gent – Wevelgem

Barcelona/Wevelgem – Der Spanier Alejandro Valverde hat sich am Sonntag seinen dritten Gesamtsieg bei der Katalonien-Radrundfahrt geholt. Der Routinier mit Dopingvergangenheit gewann nach insgesamt sieben Etappen 29 Sekunden vor seinem Movistar-Teamkollegen Nairo Quintana. Dritter wurde der Franzose Pierre Latour (AG2R) mit 47 Sekunden Rückstand.

Bitter verlief das letzte Teilstück in Barcelona für Sky-Jungstar Egan Bernal. Der Kolumbianer, vor dem Schlusstag noch Gesamt-Zweiter, wurde von einem Movistar-Fahrer abgeräumt und kam schwer zu Sturz. Die 154,8-km-Schlussetappe entschied der Brite Simon Yates für sich. Rang zwei belegte der Spanier Marc Soler (+13 Sek.) vor dem Franzosen Latour (18).

Valverde, der die einwöchige Rundfahrt im Vorjahr und 2009 gewonnen hat, kam als Neunter ins Ziel. Georg Preidler beendete die Etappe auf Rang 31, in der Gesamtwertung wurde der Steirer 26. Gregor Mühlberger musste die Rundfahrt bereits am Freitag aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Sagan zum Dritten

Beim belgischen Klassiker Gent-Wevelgem hat Weltmeister Peter Sagan zum bereits dritten Mal zugeschlagen. Der 28-jährige Slowake vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe setzte sich am Sonntag nach 250,3 Kilometern im Sprint einer 23-köpfigen Spitzengruppe vor dem Italiener Elia Viviani und dem Franzosen Arnaud Demare durch und gewann nach 2013 und 2016 auch die 80. Auflage des Rennens.

"Ich bin sehr froh und stolz, hier wieder gewonnen zu haben. Der Sprint ist immer eine kleine Lotterie", sagte Sagan nach dem Sieg. Es war sein zweiter in dieser Saison nach dem Gewinn einer Etappe bei der Tour "Down Under". Österreicher waren nicht am Start. (APA, 25.3.2018)

Katalonien-Rundfahrt vom Sonntag:

(7. Etappe, Barcelona – Barcelona, 154,8 km):



1. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott 3:28:04 Std.

2. Marc Soler (ESP) Movistar + 13. Sek.

3. Pierre Latour (FRA) AG2R 18

Weiter:

31. Georg Preidler (AUT) FDJ 1:41 Min.

Gesamtwertung nach 7 Etappen:

1. Alejandro Valverde (ESP) Movistar 28:25:07 Std.

2. Nairo Quintana (COL) Movistar + 29 Sek.

3. Latour + 47 Sek

Weiter:

26. Preidler 6:27 Min.

Ergebnisse Gent – Wevelgem/250 km:

1. Peter Sagan (SVK) Bora 5:53:35 Stunden

2. Elia Viviani (ITA) Quick-Step

3. Arnaud Demare (FRA) FDJ Cycling Team

4. Christophe Laporte (FRA) Solutions Credits

5. Jens Debusschere (BEL) Lotto-Soudal

6. Oliver Naesen (BEL) AG2R La Mondiale, alle gleiche Zeit.