Fourcade zum Abschluss erstmals nicht am Podest

Russischer Heimsieg im Tjumen-Massenstart an Zwetkow – ÖSV-Duo nicht in Top 20 – Lisa Hauser 15. im Damenbewerb

Tjumen – Ausgerechnet im letzten Rennen des Winters hat es Biathlon-Superstar Martin Fourcade am Sonntag in Tjumen als 19. erstmals nicht auf das Podest geschafft. Der neunfache Saisonsieger holte sich nach dem siebenten Gesamtweltcup in Serie und den anderen drei Disziplinwertungen aber trotzdem auch noch die kleine Massenstart-Kristallkugel. Der Sieg ging überraschend an den Russen Maxim Zwetkow.

Der österreichische WM-Dritte Simon Eder landete nach zwei Strafrunden nur an der 21. Stelle. Julian Eberhard wurde mit fünf Fehlschüssen 25. Damit blieb Eberhards Sieg im Massenstart von Kontiolahti der einzige österreichische Einzel-Podestplatz der gesamten Weltcupsaison. Bei Olympia schaffte Dominik Landertinger als Einzel-Dritter eine Medaille.

Zwetkow gewann zum Abschluss des von einigen Nationen wegen des russischen Staatsdopingskandals boykottierten Wochenendes ohne Strafrunde vor zwei Norwegern. Der 26-jährige Russe jubelte 2,7 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfreien Norweger Erlend Bjöntegaard und 16,6 vor dem Gesamtweltcupzweiten Johannes Thingnes Bö (2 Strafrunden) über seinen ersten Weltcuperfolg. Fourcade war mit vier Strafrunden diesmal chancenlos, holte aber wie schon 2012/13, 2015/16 und im Vorjahr alle fünf Kristallkugeln.

Kaisa Mäkäräinen Gesamtweltcupsiegerin

Im Damenbewerb holte sich die Finnin Kaisa Mäkäräinen in einer dramatischen Entscheidung zum dritten Mal den Gesamtweltcup. Die 35-Jährige Finnin verteidigte ihre Spitzenposition am Sonntag im abschließenden Massenstart von Tjumen mit Platz sechs vor der Slowakin Anastasiya Kuzmina, die Rang elf belegte. Die Tirolerin Lisa Hauser wurde beim Sieg von Ex-Weltcupsiegerin Darja Domratschewa 15.

Mäkäräinen setzte sich in der Endabrechnung abzüglich der zwei Streichresultate nur drei Punkte vor Olympiasiegerin Kuzmina durch. Die gebürtige Russin, die wie ihre Rivalin drei Fehlschüsse verzeichnete, verlor auf der Schlussrunde mehrere Positionen auf die kurz hinter ihr vom Schießstand weggelaufene Finnin. Mäkäräinen fixierte dadurch ihre dritte große Kristallkugel nach 2010/11 und 2013/14 und verwehrte Kuzmina deren erste.

Die Weißrussin Domratschewa feierte mit einem Fehlschuss knapp vor der Slowakin Paulina Fialkova (1 Strafrunde) und der Französin Anais Chevalier (0) ihren sechsten Saisonerfolg. Hauser gelang auch im letzten Saisonbewerb kein Top-Ten-Platz. Die restlichen Österreicherinnen hatten im gesamten Winter noch deutlich schlechter abgeschnitten. "Das war ein guter Abschluss für mich. In dieser Saison war ich nicht so oft in den Top 15, deshalb bin ich nicht nur mit der Leistung, sondern auch mit dem Ergebnis zufrieden", sagte Hauser. (APA, 25.3.2018)

Biathlon-Weltcupfinale in Tjumen (RUS) am Sonntag:

Herren, Massenstart (15 km): 1. Maxim Zwetkow (RUS) 37:37,3 Min. (0 Fehlschüsse=Strafrunden) – 2. Erlend Bjöntegaard (NOR) + 2,7 Sek. (0) – 3. Johannes Thingnes Bö (NOR) 16,6 (2) – 4. Benedikt Doll (GER) 22,1 (2) – 5. Henrik L'Abee-Lund (NOR) 22,1 (2) – 6. Tarjei Bö (NOR) 22,2 (1). Weiter: 19. Martin Fourcade (FRA) 1:11,2 Min. (4) – 21. Simon Eder (AUT) 1:36,4 (2) – 25. Julian Eberhard (AUT) 2:06,4 (5)

Gesamtweltcup (22 Bewerbe): 1. Fourcade 1.116 Punkte – 2. J.T. Bö 1.027 – 3. Anton Schipulin (RUS) 697 – 4. Arnd Peiffer (GER) 668 – 5. Lukas Hofer (ITA) 637 – 6. Jakov Fak (SLO) 602. Weiter: 16. J. Eberhard 468 – 18. Eder 449 – 41. Dominik Landertinger 134 – 72. Tobias Eberhard 26 – 77. Felix Leitner 19 – 88. Daniel Mesotitsch 9

Massenstart-Wertung: 1. Fourcade 250 – 2. J.T. Bö 22 – 3. Doll 184. Weiter: 15. Eder 104 – 17. Eberhard 100

Damen, Massenstart (12,5 km): 1. Darja Domratschewa (BLR) 35:27,4 Min. (1 Fehlschuss=Strafrunde) – 2. Paulina Fialkova (SVK) +1,8 Sek. (1) – 3. Anais Chevalier (FRA) 6,6 (0) – 4. Vanessa Hinz (GER) 9,6 (1) – 5. Franziska Preuß (GER) 9,8 (2) – 6. Kaisa Mäkäräinen (FIN) 17,4 (3). Weiter: 11. Anastasiya Kuzmina (SVK) 36,4 (3) – 15. Lisa Hauser (AUT) 44,4 (1).

Gesamtweltcup (22 Bewerbe/2 Streichresultate): 1. Mäkäräinen 822 Punkte – 2. Kuzmina 819 – 3. Domratschewa 804 – 4. Laura Dahlmeier (GER) 730 – 5. Dorothea Wierer (ITA) 681 – 6. Lisa Vittozzi (ITA) 588. Weiter: 29. Hauser 260 – 66. Katharina Innerhofer (AUT) 44 – 75. Julia Schwaiger (AUT) 23

Massenstart-Wertung: 1. Mäkäräinen 216 – 2. Dahlmeier 207 – 3. Hinz 195. Weiter: 37. Hauser 26