Bei Klimaschutzaktion "Earth Hour" gingen in 188 Ländern Lichter aus

Von Sydney bis Wien: Millionen Menschen schalten am Samstag für eine Stunde das Licht aus

Sydney/Wien – Licht aus für den Klimaschutz: Weltweit sind am Samstag im Rahmen der Aktion "Earth Hour" die Lichter ausgegangen. Für eine Stunde wurde die Beleuchtung an zahlreichen Wahrzeichen wie dem Schloss Schönbrunn in Wien, dem Eiffelturm in Paris oder dem Brandenburger Tor in Berlin abgeschaltet. Auch Millionen Privatleute in 188 Ländern nahmen an der Aktion der Umweltschutzorganisation WWF teil.

"Für einen lebendigen Planeten" war in diesem Jahr das Motto der "Earth Hour", die in der australischen Metropole Sydney begann. Die berühmte Oper und die Hafenbrücke blieben eine Stunde lang in Dunkelheit getaucht, nachdem die Lichter um 20.30 Uhr Ortszeit ausgegangen waren. "Wenn wir so weitermachen wie bisher, würden wir 2030 zwei Planten benötigen, um unsere Nachfrage nach Ressourcen zu decken und unzählige weitere Tier- und Pflanzenarten verloren haben", sagte Hanna Simons, Leiterin der Natur- und Umweltschutzabteilung beim WWF Österreich.

Sternenhimmel in der Stadt

Die "Earth Hour" begann 2007 in Sydney und findet seither jährlich statt. Sie wird von den Organisatoren als die größte internationale Bewegung zum Klimaschutz bezeichnet. In Österreich hatten alle neun Landeshauptstädte zugesagt, ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten für eine Stunde zu verdunkeln. Darunter befanden sich unter anderem der Grazer Schlossberg, das Goldene Dachl in Innsbruck, die Seebühne in Bregenz, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt, den Klagenfurter Lindwurm, in Linz das Lentos Kunstmuseum, die Festung und den Dom in Salzburg, in St. Pölten den Karmeliterhof und in Wien das Schloss Schönbrunn, das Belvedere und das Rathaus.

Auch zahlreiche Metropolen in Asien wie Singapur, Kuala Lumpur, Tokio und Hongkong beteiligten sich. In der griechischen Hauptstadt Athen gingen am Abend die Lichter an der Akropolis aus, in der britischen Hauptstadt London wurde der Big Ben ins Dunkle getaucht, in der italienischen Hauptstadt Rom das Kolosseum. In sozialen Medien posteten etliche Menschen Aufforderungen, sich zu beteiligen, oder stellten Bilder ihres lediglich von Kerzen erhellten Zuhauses ein. Manche Städter präsentierten Aufnahmen des im Dunkeln weit besser zu sehenden Sternenhimmels.

Artenschutz im Fokus

Die "Earth Hour" soll die Forderung nach verstärkten Anstrengungen zum Schutz von Klima und Umwelt unterstreichen. Zudem wollen die Aktivisten in diesem Jahr besonders für den Artenschutz werben. Zu den vom Klimawandel bedrohten Arten gehören laut eines vom WWF in Auftrag gegebenen Berichts unter anderem Koalas in Australien. In dem Bericht wird außerdem festgestellt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit unter anderem die Amazonas-Regenwälder vom Artensterben betroffen sein dürften. (APA, AFP, 25.3.2018)