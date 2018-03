Mehrere Tote bei Anschlag auf Moschee in Afghanistan

Der IS reklamiert das Selbstmordattentat für sich

Herat – Zwei Selbstmordattentäter haben bei einem Anschlag auf eine Moschee im westafghanischen Herat am Sonntag mindestens einen weiteren Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Angaben der Polizei wurden sieben weitere Menschen verletzt. Die Attentäter hätten versucht, in die Moschee einzudringen. Sie seien aber von Wachmännern gestoppt worden und hätten dann vor dem Gotteshaus ihre Sprenggürtel gezündet.

Die Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) reklamierte über ihr Internet-Sprachrohr Amaq die Tat für sich, ohne allerdings Belege dafür zu liefern. In Afghanistan kämpfen auch die radikalislamischen Taliban gegen die Regierung. (APA, Reuters, 25.3.2018)