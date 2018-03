Katalanischer Ex-Präsident Puigdemont festgenommen

Der ehemalige katalanische Regionalpräsident wurde laut Anwalt an der deutsch-dänischen Grenze festgesetzt

Brüssel/Barcelona/Madrid – Der mit europäischem Haftbefehl gesuchte ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Sowohl sein Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas als auch das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein erklärten, der Katalane sei an der deutsch-dänischen Grenze festgesetzt worden. Nach Angaben des Anwalts war Puigdemont auf der Rückreise von Finnland nach Belgien. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Regionalpolitiker eröffnet. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Puigdemont hatte im Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen und damit gegen die Verfassung verstoßen. Darauf leitete die Justiz Ermittlungen wegen Rebellion gegen Puigdemont und andere führende Separatisten ein. Puigdemont floh nach Belgien ins Exil

Sein belgicher Anwalt Paul Bekaert hatte am Sonntag im Gespräch mit der belgischen Nachrichtenagentur Belga erklärt: "Die Ausstellung eines neuen europäischen Haftbefehls wäre missbräuchlich und illegal."

Puigdemont lebte seit Monaten in Belgien. Die spanische Justiz wirft Puigdemont und den anderen Politikern Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober hatte Spanien schon einmal einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont beantragt. Noch während in Belgien Anhörungen liefen, zog das Oberste Gericht in Spanien dies aber Anfang Dezember überraschend zurück. Der neue Antrag folgte nach spanischen Medienberichten am Freitagabend. (APA, dpa, 25.3.2018)