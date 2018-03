Freude über ersten Nonstop-Direktflug zwischen Australien und Europa

Nach über 17 Stunden landete die von Perth gestartete Maschine in London

London – Der erste Nonstop-Direktflug von Australien nach Großbritannien ist am Sonntagmorgen nach über 17 Stunden am Flughafen London Heathrow angekommen. An Bord des "historischen" Flugs mit einem Boeing-787-Dreamliner waren über 200 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder.

Qantas-Flug QF9 legte die rund 14.500 Kilometer lange Reise von Perth an der australischen Westküste nach London in gut 17 Stunden zurück. Die Maschine war in Australien am Samstag 18.49 Uhr (Ortszeit) gestartet.

Spezielle Belüftung und Ruhe

Qantas hat den Flugzeughersteller Boeing für die Strecke eine neue Variante des Dreamliners bauen lassen. Nur 236 Passagiere haben in den Maschinen Platz, über 300 Fluggäste werden sonst in so einem Flugzeugtyp untergebracht.

Die Flugzeuge sind mit einer speziellen Belüftung für mehr Luftfeuchtigkeit als sonst versehen. Zudem soll es in der Kabine ruhiger sein als bei bisherigen Flugzeugen. Eine neue LED-Beleuchtung soll helfen, den Jetlag abzumildern.

Laut einem Bericht der australischen Zeitung Daily Telegraph willigten einige Passagiere ein, Daten zu ihrem Schlaf und ihrer Aktivität von Wissenschafter der Universität Sydney aufzeichnen zu lassen. Sie trugen spezielle Sensoren, um den Geisteszustand, das Essverhalten und die Flüssigkeitsaufnahme zu überwachen. (APA, 25.3.2018)