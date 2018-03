Vettel gewinnt Saisonauftakt in Melbourne vor Hamilton

Vettel nutzt eine Safety-Car-Phase geschickt aus und holt sich den ersten Sieg der Saison. Hamilton auf Platz zwei

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne gewonnen und das erste Duell mit Lewis Hamilton für sich entschieden. Vettel verwies den Engländer im Mercedes beim Großen Preis von Australien auf den zweiten Rang, er profitierte dabei entscheidend von einer Safety-Car-Phase gegen Mitte des Rennens. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen aus Finnland.

Für den Deutschen war es der 48. Sieg in seinem 200. Grand Prix, zudem der 100. Podiumsplatz. Schon im Vorjahr hatte Vettel den Auftakt der Saison in Melbourne gewonnen. Damals wie auch am Sonntag war Hamilton von der Pole Position ins Rennen gegangen. (sid, 25.3.2018)

Ergebnis des Formel-1-Grand-Prix von Australien am Sonntag nach 58 Runden a 5,303 km (308,574 km) im Albert Park vom Melbourne:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:29:33,283 Schnitt 206,069 km/h

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +5,036

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +6,309

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +7,069

5. Fernando Alonso (ESP) McLaren +27,886

6. Max Verstappen (NED) Red Bull +28,945

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +32,671

8. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +34,339

9. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren +34,921

10. Carlos Sainz jr. (ESP) Renault +45,722

11. Sergio Perez (MEX) Force India +46,817

12. Esteban Ocon (FRA) Force India +1:00,278

13. Charles Leclerc (MNE) Sauber +1:15,759

14. Lance Stroll (CAN) Williams +1:18,288

15. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso +1 Runde

Ausgeschieden: Marcus Ericsson (SWE) Sauber, Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso, Romain Grosjean (FRA) Haas, Kevin Magnussen (DEN) Haas, Sergej Sirotkin (RUS) Williams