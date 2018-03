Erste Rebellen verließen laut Agentur Süden Ost-Ghoutas

Evakuierung aus Enklave mit Verzögerung begonnen

Damaskus – In Syrien hat ein erster Konvoi mit knapp tausend Kämpfern und Zivilisten den Süden der Rebellenenklave Ost-Ghouta verlassen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur SANA am Samstagabend meldete, starteten 17 Busse mit 981 Menschen an Bord in Richtung der Provinz Idlib.

Insgesamt sollen bis Sonntag rund 7.000 Menschen evakuiert werden. Der Beginn der Aktion hatte sich nach Angaben aus Militärkreisen aus "logistischen" Gründen verzögert.

Die Islamistengruppe Failaq al-Rahman hatte sich mit der syrischen Regierung und ihrem Verbündeten Russland darauf geeinigt, ihre Kämpfer aus Arbin, Zamalka, Ein Terma und Teilen des Viertels Jobar abzuziehen.

90 Prozent zurückerobert

Zuvor hatte sich bereits die Rebellengruppe Ahrar al-Sham mit Damaskus auf den Abzug ihrer Kämpfer aus Ost-Ghouta geeinigt. Tausende Rebellen und Zivilisten verließen daraufhin die Stadt Harasta in Richtung Idlib. Idlib ist die letzte Provinz, die sich weitgehend dem Zugriff von Machthaber Bashar al-Assad entzieht, doch verloren die Rebellen seit Dezember große Gebiete im Südosten der Provinz.

Die syrische Armee hatte Mitte Februar mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine groß angelegte Offensive auf Ost-Ghouta gestartet. Inzwischen eroberte sie mehr als 90 Prozent des Gebiets zurück, das seit 2012 von zumeist islamistischen Rebellen kontrolliert wurde. (APA, AFP, 25.3.2018)