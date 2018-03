Militärkreise: Region Afrin vollständig unter türkischer Kontrolle

Die Einwohner können nun angeblich "sicher in ihre Häuser zurückkehren"

Afrin – Türkische Truppen und mit ihnen verbündete Milizen haben nach Informationen des türkischen Militärs die kurdische Region Afrin im Norden Syriens vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Aus Armeekreisen verlautete am Samstag, dass die verbleibenden Dörfer über Nacht besetzt worden seien.

Die Einwohner könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Am vergangenen Wochenende hatten türkische Einheiten zusammen mit verbündeten arabischen Milizen die Hauptstadt Afrin der gleichnamigen Region in Syrien eingenommen. Die Türkei zielt mit ihrer Offensive auf die Kurdenmiliz YPG, die sie als verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) betrachtet.

Afrin ist eine von drei kurdischen Kantonen in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei. Diese will mit der Militäraktion verhindern, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet. (APA, Reuters, 25.3.2018)