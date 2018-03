Warriors-Star Curry fällt mehrere Wochen aus

Damit sind alle vier All-Stars von Golden State drei Wochen vor Play-off-Start verletzt

Oakland (Kalifornien) – Die Golden State Warriors müssen mehrere Wochen ohne ihren Superstar Stephen Curry auskommen. Der 30-jährige Kapitän des amtierenden NBA-Champions erlitt bei seinem Comeback am Freitag beim 106:94-Heimsieg über Atlanta eine Innenbandzerrung im linken Knie und fällt damit zumindest für drei Wochen aus, wie das Team aus Oakland am Samstag nach einer MRI-Untersuchung von Curry via Twitter mitteilte.

Der Point Guard, der 2015 und 2016 als wertvollster Spieler (MVP) der besten Basketball-Liga der Welt ausgezeichnet wurde und mit einem Jahresgehalt von 34,682 Millionen US-Dollar (28,09 Mio. Euro) derzeit NBA-Topverdiener ist, hatte sich die Verletzung gegen Ende des dritten Viertels zugezogen: Der 2,13 m große Center JaVale McGee war bei einem Blockversuch unglücklich auf das Knie seines Teamkollegen gefallen.

Der neuerliche Ausfall von Curry, der schon einige Spiele in dieser Saison wegen Knöchelblessuren versäumt hatte, ist der nächste schwere Rückschlag für den Titelverteidiger. Mit Kevin Durant (Rippenfraktur), Klay Thompson (Daumenbruch) und Draymond Green (Beckenprellung) müssen bei den Warriors drei Wochen vor dem Start der Play-offs auch noch die drei anderen All-Stars verletzungsbedingt pausieren. (APA, 24.3.2018)