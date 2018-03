Zweites Spiel, zweite Niederlage für ÖFB-Team

EM-Ticket mit 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina so gut wie sicher verpasst

Bad Waltersdorf – Österreichs U17-Fußball-Nationalteam hat das angepeilte EM-Ticket so gut wie sicher verpasst. Die ÖFB-Auswahl unterlag am Samstag in Bad Waltersdorf Bosnien-Herzegowina 1:3 und verlor damit nach dem Auftakt-0:1 gegen Dänemark auch das zweite Spiel. Das einzige ÖFB-Tor erzielte Marcel Monsberger (57.), der 16-jährige Thierno Ballo sah wegen eines Faustschlags zurecht die Rote Karte (80.+6).

Am Dienstag (18.30 Uhr) geht es zum Abschluss gegen Frankreich, das wie Bosnien drei Punkte auf dem Konto hat. Dänemark (6) ist Erster. Da auch die sieben besten der acht Gruppenzweiten sich für die Endrunde in England qualifizieren, besteht zumindest theoretisch noch die Chance für Österreich weiterzukommen. Dafür muss zuerst einmal ein Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Frankreich her und zugleich ein Erfolg von Dänemark gegen Bosnien im Parallelspiel.

Sollte die ÖFB-Auswahl am Ende tatsächlich auf Rang zwei stehen, würde dies aber wohl trotzdem das Aus bedeuten. Denn nur noch in der Gruppe 7 kann der Gruppenzweite schlechter als Österreich abschneiden. Da führt Israel (3) vor Ungarn (1), Slowenien (1) und Rumänien (0). "Die Chancen, in Führung zu gehen, waren da, dann wäre es für uns wesentlich einfacher geworden. Aber Bosnien hat verdient gewonnen, sie waren die reifere Mannschaft und in den Zweikämpfen, sowie offensiv besser", sagte ÖFB-Teamchef Rupert Marko. (APA, 24.3.2018)

U17-Fußball-EM-Qualifikation (Eliterunde) vom Samstag, Gruppe 6:

Österreich – Bosnien-Herzegowina 1:3 (0:0). Bad Waltersdorf, Tore: Monsberger (57.) bzw. Matkovic (53.), Hasic (55.), Mujic (80.+4). Rote Karte: Ballo (80.+6/Tätlichkeit/Österreich)