Nichts zu feiern für Schweden und Südkorea

Schweden unterlag Chile, Südkorea verlor gegen Nordirland – Kvilitaia netzte für Georgien

Belfast/Tiflis/Solna – Für die Fußball-WM-Teilnehmer Schweden und Südkorea hat es am Samstagabend nichts zu feiern gegeben. Die Schweden mussten sich in Solna Chile hauchdünn 1:2 geschlagen geben. Südkorea unterlag mit dem selben Resultat auswärts in Belfast Nordirland. Auch Salzburgs in Topform befindlicher Stürmer Hwang Hee-chan, der ab Minute 62 spielte, konnte die Niederlage nicht verhindern.

Die nicht für die WM qualifizierten Chilenen gingen durch einen Schuss von Arturo Vidal (22.) ins Kreuzeck in Führung. Keine 60 Sekunden später sorgte allerdings Ola Toivonen (23.) für den postwendenden Ausgleich. Als alles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug Marcos Bolados in der 90. Minute doch noch zu. Die Schweden treffen bei der WM in Russland in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Deutschland, Mexiko und Südkorea.

Die Asiaten legten im Windsor Park durch einen frühen Treffer von Kwon Chang-hoon (7.) einen Start nach Maß hin. 13 Minuten später ging der Ausgleich auf die Kappe von Kim Min-jae, der den Ball ins eigene Gehäuse beförderte. Die Koreaner waren technisch überlegen, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Auch deshalb blieb die Partie bis zuletzt spannend. Paul Smyth (86.) machte in der Schlussphase nach einem Konter noch den nordirischen Überraschungssieg perfekt.

Über ein Erfolgserlebnis durfte sich Rapid-Stürmer Giorgi Kvilitaia freuen. Der 24-Jährige, der zuletzt beim 5:1-Kantersieg in der Liga gegen den WAC dreifach getroffen hatte, steuerte zu Georgiens 4:0-Heimerfolg in Tiflis gegen Litauen in der 23. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 bei. (APA, 24.3.2018)

Fußball-Länderspiele vom Samstag:

Schweden (WM-Teilnehmer) – Chile 1:2 (1:1)

Solna, Tore: Toivonen (23.) bzw. Vidal (22.), Bolados (90.)

Georgien – Litauen 4:0 (4:0)

Tiflis, Tore: Papunashvili (15.), Kvilitaia (Rapid-Stürmer/23.), Kazaishvili (31./Elfmeter), Chakvetadze (40.)

Kanada – Neuseeland 1:0 (0:0)

Murcia, Tor: Ricketts (54.)

Nordirland – Südkorea (WM-Teilnehmer) 2:1 (1:1)

Belfast, Tore: Kim (20./Eigentor), Smyth (86.) bzw. Kwon (7.). Salzburgs Hwang Hee-chan spielte bei Südkorea ab der 62. Minute

Kosovo – Madagaskar 1:0 (0:0)

Franconville, Tor: Zhegrova (47.)

Israel – Rumänien 1:2 (0:0)

Netanya, Tore: Hemed (60.) bzw. Stanciu (64.), Tucudean (82.)

Armenien – Estland 0:0

Eriwan