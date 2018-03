Youtube will Nutzer "frustrieren", damit sie für Musikabo zahlen

User, die die Plattform als kostenfreien Musikstreamingdienst nutzen, sind betroffen

Der Musikchef von Youtube, Lyor Cohen, hat auf dem South by Southwest Musikfestival angekündigt, dass Youtube-Nutzer, die viel Musik hören, künftig viel Werbung ertragen werden müssen, wie BBC berichtet. Der Sinn dahinter ist, Personen, die die Plattform als kostenfreien Musikstreamingdienst nutzen, dazu zu verführen, ein Abo abzuschließen. Youtube möchte in naher Zukunft einen eigenen Musikstreamingservice starten, der mit Spotify, Apple Music und Amazon Prime Music konkurriert.

Ähnlich wie bei Spotify

Diese Methode – Nutzer zu frustrieren und so zu einem Abo zu verführen – nutzt etwa Spotify mit Erfolg. Die vermehrte Werbung soll also vor allem User treffen, die Musik über längere Zeiten auf der Plattform hören. "Wir könnten für eine bestimmte Nutzergruppe, die die Plattform wie einen bezahlten Musikstreamingdienst nutzt – und von den zusätzlichen Features am meisten profitieren würde – mehr Werbung oder Aufforderungen, den bezahlten Dienst zu erwerben, schalten", sagte Cohen. Wann der Dienst starten wird und ob er zu Beginn auch in Österreich verfügbar sein wird, ist noch unbekannt. (red, 24.3.2018)