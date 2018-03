Ein Toter durch Autobombe in Ägypten

Sicherheitschef Al-Namr entging dem Angriff

Alexandria – Vor der Präsidentenwahl in Ägypten hat ein Bombenanschlag in der Küstenstadt Alexandria mindestens einen Menschen getötet. Die Explosion am Samstag habe einem Konvoi des örtlichen Polizeichefs gegolten und zudem vier Beamte verletzt, teilte das Innenministerium mit.

Die Detonation sei von einem Sprengsatz ausgelöst worden, der unter einem Auto befestigt war. Sicherheitschef Mustafa al-Namr entging dem Angriff der staatlichen Zeitung "Al-Ahram" zufolge aber unversehrt. Polizeikreise hatten zunächst von zwei Todesopfern berichtet.

In Ägypten findet von Montag bis Mittwoch die Präsidentenwahl statt. Die Wiederwahl des aus dem Militär kommenden Amtsinhabers Abdel Fattah al-Sisi gilt als sicher. In dem arabischen Land in Nordafrika verüben Dschihadisten immer wieder Anschläge auch auf Sicherheitskräfte. (APA, 24.3.2018)