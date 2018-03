Djokovic auch in Miami früh out

Zweisatzniederlage gegen Franzosen Paire in zweiter Runde – Belgier Goffin glatt out

Miami – Für Novak Djokovic ist nach Indian Wells auch das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami schon nach seinem ersten Auftritt zu Ende. Der zu Saisonbeginn von einer Ellbogenverletzung zurückgekommene Serbe unterlag dem Franzosen Benoit Paire am Freitag in der zweiten Runde mit 3:6, 4:6. Zum Auftakt hatte der ehemalige Tennis-Weltranglistenerste als Nummer neun des Turniers ein Freilos gehabt.

Zuletzt in Indian Wells war der Japaner Taro Daniel beim 6:7(3), 6:4, 1:6 eine unbezwingbare Hürde gewesen. Auch diesmal konnte Djokovic nur selten überzeugen. Das verloren gegangene Selbstvertrauen und die fehlenden Automatismen waren in seinem sechsten Match seit dem Comeback augenscheinlich. Der Weltranglisten-47. Paire beendete schon nach 67 Minuten die Partie, nach einem Zu-Null-Break.

Djokovic kassierte damit erstmals seit Ende 2007 drei Niederlagen in Folge. Die erste davon hatte es für den 12-fachen Grand-Slam-Sieger in der dritten Runde der Australian Open gegen den Südkoreaner Chung Hyeon gegeben.

Ebenfalls eine Enttäuschung gab es für den auf Position sieben eingestuften Belgier David Goffin, der beim 0:6, 1:6 gegen den Portugiesen Joao Sousa nur ein Game machte. (APA/sda, 24.3.2018)