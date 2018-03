ÖFB-U19 schlägt Bosnien-Herzegowina klar

3:0-Erfolg nach Auftakt-Niederlage gegen Türkei in Silkeborg

Silkeborg – Österreichs U19-Fußball-Nationalteam hat im zweiten Spiel der Eliterunde der EM-Qualifikation den ersten Sieg gefeiert. Die Schützlinge von Teamchef Martin Scherb setzten sich am Samstag in Silkeborg gegen Bosnien-Herzegowina deutlich 3:0 durch. Für die Tore sorgten Lieferings Nicolas Meister (28.), Freiburgs Anthony Schmid (67.) und Hoffenheims Christoph Baumgartner (69.).

Zum Auftakt hatte die ÖFB-Auswahl in der Gruppe 7 gegen die Türkei 0:2 verloren. Am Dienstag (14.00) wartet als letzter Gegner Turnier-Gastgeber Dänemark. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde in Finnland (16. bis 29. Juli). (APA, 24.3.2018)

U19-EM-Qualifikation vom Samstag – Eliterunde, Gruppe 7:

Österreich – Bosnien-Herzegowina 3:0 (1:0). Silkeborg, Tore: Meister (28.), A. Schmid (67.), C. Baumgartner (69.)