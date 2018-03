Tumblr veröffentlicht Liste russischer Wahlkampf-Trolle

Auch die Blogging-Plattform war von der Propaganda betroffen

Nach Twitter, Reddit und weiteren sozialen Medien hat nun auch der US-amerikanische Blogging-Dienst Tumblr bestätigt, dass russische, staatlich geförderte Trolle Propaganda und Falschinformationen zu dem US-Wahlkampf 2016 auf der Plattform verbreitet haben.

Internet Research Agency

Zumindest 84 Konten wurden von der russischen Internet Research Agency betrieben und versuchten, die Meinung auf Tumblr zu steuern. Das Unternehmen hat die Liste der Accounts veröffentlicht und betroffene Nutzer, die solchen Trolls folgten oder mit Inhalten von ihnen interagiert haben, per E-Mail benachrichtigt.

Hunderttausendfach geteilt

Tumblr behauptet, dass die Trolle keine Werbung auf der Plattform spielten sondern organisch über reguläre Postings propagierten. Buzzfeed hat in einer Recherche kürzlich aufgedeckt, dass die russischen Konten teilweise hunderttausendfach geteilt wurden. Besonders an der Kampagne auf der Plattform war, dass sich die Trolls offenbar bewusst waren, dass der Dienst zu einem großen Teil von jungen, liberalen US-Amerikanern genutzt wird und einen hohen Anteil an Afroamerikanern hat.

Clinton diffamieren

Die Trolls teilten nämlich kaum Pro-Trump Propaganda, sondern gaben sich stattdessen als afroamerikanische Aktivisten aus, um die Demokratin Hillary Clinton zu diffamieren. Zusätzlich wurde regelmäßig Rassendiskriminierung in den USA vorgeworfen. Das Ziel war es offenbar im Vergleich zu der Kommunikation auf anderen Plattformen primär nicht, Nutzer zur Wahl von Trump zu mobilisieren, sondern eher, Jugendliche und junge Erwachsene, vor allem afroamerikanische, dazu zu bringen, Clinton nicht zu wählen. (muz, 24.3.2018)