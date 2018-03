Überlegener Verfolgungssieg von Fourcade in Tjumen

Start-Ziel-Erfolg des Franzosen – Eder als bester Österreicher Achter

Der Franzose Martin Fourcade hat am Samstag beim Weltcup-Finale der Biathleten in Tjumen/RUS einen überlegenen Sieg in der Verfolgung gefeiert. Mit dem Bonus aus seinem Sprintsieg von 33,2 Sek. in das 12,5-km-Rennen gegangen, gewann der nun neunfache Saisonsieger 47,9 Sek. vor Johannes Thignes Bö (NOR) und 1:08,4 Min. vor Lukas Hofer (ITA). Simon Eder wurde als bester Österreicher Achter (2:11,4).

Am Samstag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) stand noch die 10-km-Verfolgung der Damen auf dem Programm. Die Saison wird am Sonntag mit den Massenstartrennen (15 km Herren, 14.00/live ORF eins; 12,5 km Damen, 16.00 Uhr/live ORF Sport +) beendet. (APA, 24.3.2018)

Ergebnisse der Verfolgungsrennen im Biathlon-Weltcup in Tjumen in Russland vom Samstag:

Herren (12,5 km): 1. Martin Fourcade (FRA) 32:09,7 Minuten (1 Schießfehler = 1 Strafrunde) – 2. Johannes Thignes Bö (NOR) 47,9 Sekunden zurück (1) – 3. Lukas Hofer (ITA) +1:08,4 Minuten (0) – 4. Fredrik Lindström (SWE) 1:28,6 (1) – 5. Erik Lesser (GER) 1:48,5 (3) – 6. Arnd Peiffer (GER) 1:55,7 (2). Weiter: 8. Simon Eder 2:11,4 (1) – 33. Julian Eberhard 4:10,5 (8) – 43. Daniel Mesotitsch 5:39,1 (4) – 48. Felix Leitner (alle AUT) 6:03,9 (8). Nicht angetreten (starker Hustenreiz): Dominik Landertinger (AUT)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 21 von 22 Bewerben): 1. M. Fourcade 1.116 Punkte – 2. J. T. Bö 1.006 – 3. Anton Schipulin (RUS) 685 – 4. Peiffer 650 – 5. Hofer 606 – 6. Jakov Fak (SLO) 579. Weiter: 16. J. Eberhard 456 – 17. Eder 429 – 40. Landertinger 134 – 72. Tobias Eberhard (AUT) 26 – 77. Leitner 19 – 88. Mesotitsch 9

Verfolgung – Endstand (nach 7 Bewerben): 1. M. Fourcade 396 – 2. J. T. Bö 364 – 3. Schipulin 254 – 4. Hofer 247 – 5. Peiffer 227 – 6. Lars Helge Birkeland (NOR) 197. Weiter: 9. Eder 180 – 18. J. Eberhard 134 – 43. Landertinger 45 – 77. T. Eberhard 3