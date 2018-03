Apple soll nächste Woche neues iPad für Studierende vorstellen

Apples letzte Vorstellung eines Geräts im Bildungsbereich war im Jahr 2012

Apple soll kommende Woche am Dienstag ein neues iPad für Schüler und Studierende vorstellen. Das berichtet Bloomberg und beruft sich dabei auf Personen, die zu dem Thema informiert sein sollen. Außerdem soll Apple auch neue Software für die Zielgruppe präsentieren. Beides geschehe an der Lane Technical College Prep High School in Chicago.

Microsoft und Google weiter verbreitet

Die Pläne stellen eine Offensive gegen Microsoft und Google dar. Die beiden Unternehmen konnten ihre günstigeren Laptops und Tablets bei der weniger kapitalkräftigen Zielgruppe eher verbreiten, während Apple-Geräte eher als Luxusprodukte gesehen werden. So sollen Apple-Produkte in den USA laut den Analysten Futuresource Consulting nur 17 Prozent aller mobilen Geräte bei Kindern und Jugendlichen bis zur Beendigung ihrer Schulzeit verzeichnen. 60 Prozent sind, wohl aufgrund der hohen Verbreitung von Android, Google-Produkte, 20 Prozent Microsoft-Produkte.

Nachfolger des Macbook Air

Ebenfalls soll ein günstigeres Macbook-Modell in Arbeit sein, welches das Macbook Air ersetzt und weniger als 1000 US-Dollar kosten soll. Dieses soll aber nächste Woche vermutlich noch nicht präsentiert werden. Apples Macbook hatte sich in der Vergangenheit vor allem als Laptop für den Bildungsbereich einen Namen gemacht, hat aber inzwischen, auch aufgrund des starken Preisanstiegs der Geräte, viel Konkurrenz. (red, 24.3.2018)