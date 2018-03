Schwacher Auftritt der ÖSV-Adler

Planica – Österreichs Quartett hat am Samstag im Skiflug-Team-Bewerb beim Skisprung-Weltcup-Finale in Planica nur Platz sechs belegt. Gregor Schlierenzauer (209,5 m/214), Daniel Huber (220,5/209), Clemens Aigner (202,5/211) und Stefan Kraft (228,5/240,5) sammelten insgesamt 1.398,7 Punkte. Der Sieg ging überlegen an die Norweger (1.620,2) vor Deutschland (1.482,9) und Gastgeber Slowenien (1.474,5). (APA, 24.3.2018)