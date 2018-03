16 Festnahmen bei Schwerpunktkontrollen in Wien

Freitagabend wurden in einer Schwerpunktaktion 16 Personen festgenommen und 21 Anzeigen ausgestellt

Wien – Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei am Freitag am Praterstern und anderen Orten der Stadt wurden 16 Personen festgenommen. Über 100 Polizisten waren im Einsatz, sie stellten auch dutzende Anzeigen aus. Auch wurden Drogen – großteils Cannabis-Produkte – sichergestellt, bilanzierte die Exekutive am Samstag. Bis 2.00 Uhr dauerte die Schwerpunktaktion.

Seit den Messerattacken eines Afghanen am und rund um den Praterstern war der Verkehrsknotenpunkt wieder als "Hotspot" Zentrum des medialen Interesses. Ab Freitagmittag fand die Polizeiaktion – unter anderem mit Beamten der Sondereinheit Wega und der Fremdenpolizei sowie Polizeihunden – statt. Über 600 Identitätsfeststellungen – großteils bei jungen Männern mit Migrationshintergrund – wurden durchgeführt.

Verstöße gegen Fremdenrecht und Suchtmittel-Besitz

Die Festnahmen erfolgten großteils wegen Suchtmitteldelikten, dazu kamen welche wegen Verstöße gegen das Fremdenrecht sowie wegen aggressiven Verhaltens. Die Beamten stellten 21 strafrechtliche Anzeigen – ebenso hauptsächlich wegen Drogendelikten – aus. Acht Personen wurden Aufenthaltsermittlungen zur Kenntnis gebracht. Die Polizisten stellten 19 Cannabisstangen, 50 Baggies, einige Tabletten und ein Messer sicher. (APA, 24.3.2018)