Gendarm viertes Todesopfer des Islamisten-Anschlags

Ein Gendarm, der sich als Austausch für eine Geisel angeboten hatte, ist am Samstag seinen Verletzungen erlegen

Paris – Einen Tag nach der Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich ist der Polizist gestorben, der sich freiwillig selbst im Austausch gegen eine Geisel in die Hände des islamistischen Attentäters begeben hatte.

Mutiger Held

Das teilte Innenminister Gerard Collomb am Samstag über Twitter mit. Er würdigte den Oberstleutnant der Gendarmerie als mutigen Helden, der für sein Land gestorben sei. Der Geiselnehmer hatte am Freitag auf den Polizisten geschossen und diesen lebensgefährlich verletzt.

Der Attentäter hatte zuvor bereits bei einem Autodiebstahl sowie der anschließenden Geiselnahme in der Kleinstadt Trebes drei weitere Menschen getötet. Nach den Schüssen auf den Polizisten stürmte eine Anti-Terror-Einheit der Polizei den Supermarkt und tötete den Angreifer. Früheren Behördenangaben zufolge handelte es sich um einen 25-jährigen Franzosen marrokanischer Herkunft, der sich als Anhänger der Islamisten-Miliz IS bezeichnete. (Reuters, 24.3.2018)