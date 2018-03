Nordkorea will hochrangige Gespräche am Gründonnerstag

Nordkorea ist einverstanden, eine hochrangige Delegation an die Grenze zu schicken, um ein Gipfeltreffen mit Südkorea vorzubereiten

Seoul – Nordkorea hat einem Treffen mit hochrangigen Vertretern Südkoreas am 29. März, dem Gründonnerstag, zugestiimmt. Das Treffen soll in der Grenzstadt Panmunjom stattfinden, hieß es am Samstagfrüh. Den Gipfel, der Ende April ebenfalls in Panmunjom stattfinden soll, will Südkorea nutzen, um über die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zu reden. In dem Grenzort Panmunjom wurde in den 50er Jahren der Waffenstillstand nach dem Koreakrieg unterzeichnet

Das dreiköpfige Verhandlungsteam aus Pönjang soll von Ri Son Gwon, dem Vorsitzdnen des nordkoreanischen Komitees für die friedliche Vereinigung angeführt werden.

Vorbereitung für Trefen im April

Inhalt der Gespräche ist die Vorbereitung des Gipfeltreffens der Staatsoberhäupter, das für April vorgesehen ist. Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un ist für Mai vorgesehen.

Die verfeindeten koreanischen Staaten hatten sich in den vergangenen Monaten angenähert. Anlass waren die Olympische Winterspiele im Februar im südkoreanische Pyeongchang: Zur Eröffnungsfeier hatteder nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un seine Schwester Kim Yo Jong geschickt, die eine erste Einladung an den südkoreanischen Staatschef Moon Jae In für ein Gipfeltreffen in Pjöngjang überbrachte. (Reuters)