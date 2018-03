"A Way Out": Ein Gefängnisausbruch, den man sehen muss

Zsolt und Martin zeigen euch die erste Stunde des cineastischen Koop-Abenteuers

Ein Spiel, das man ausschließlich zu zweit spielen kann? Mit Fokus auf Charaktere und Story? Mit innovativem Splitscreen-Modus? Klingt nach dem perfekten Game für Martin und mich. Wir zeigen euch die erste Stunde und stoßen dabei auf viele dieser spannenden Aspekte, aber auch auf Einschränkungen, die "A Way Out" eher zu einem Film als zu einem interaktiven Highlight dieses Frühlings machen. Freunde von Titeln wie "Heavy Rain" oder "Until Dawn" sollten allerdings ein Auge darauf haben. (Zsolt Wilhelm, 23.03.2018)

"A Way Out" ist ab 18 Jahren für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen. UVP: ab 29,99 Euro.

