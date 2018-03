Durchs Grazer Straßennetz geistern alte NS-Größen

Historikerkommission legt Studie vor: Zahlreiche Straßennamen der steirischen Landeshauptstadt haben noch immer Bezug zur Nazizeit

Graz – Ja, er sei selbst "ziemlich überrascht gewesen", sagt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Mit dieser Vielzahl an "historisch belasteten Straßennamen" in Graz habe er nicht gerechnet.

Eine 14-köpfige Historikerkommission hatte in den vergangenen vier Jahren sämtliche 790 personenbezogenen Straßen- und Plätzenamen der steirischen Landeshauptstadt unter die Lupe genommen. Fazit der Historiker: Beinahe jede achte Straße- oder Platzbezeichnung, die auf Namen lauten, "sind aus demokratiepolitischer Sicht kritisch zu beurteilen", resümiert Studienleiter und Historiker Stefan Karner.

Pamberger, Mitbegründer des NS-Künstlerbundes

Da ist etwa der – wie es in der Studie heißt – "darwinistische Heimatdichter Hermann Löns, ein Verherrlicher des Nationalsozialismus, ebenso darunter wie der "ostmärkische Paradedichter" Franz Nabl. Von den rund 80 "problematischen" Straßenbezeichnungen seien 20 aber als "sehr problematisch einzustufen", sagt Karner. Zum Beispiel die Pambergergasse, benannt nach dem ehemaligen Leiter der Staatsgewerbeschule Ferdinand Pamberger – Mitbegründer des NS-Künstlerbundes. Oder die Kasimir-Gasse.

Der Maler Luigi Kasimir hatte sich durch seine Stellung in der NSDAP bereichert, er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt. Oder: Der Lyriker Max Mell, der von den Nazis als "repräsentativster Dichter der Ostmark" bezeichnet wurde. Auch ihm wurde eine Gasse gewidmet. Wie dem Kriegspropagandisten, Verfechter des Deutschtums und Autor des "Hakenkreuzliedes" Ottokar Kernstock, dem Kriegstreiber aus dem Ersten Weltkrieg Conrad von Hötzendorf oder dem Luftfahrtpionier und illegalen Nazi Paul Jaritz.

Nur drei Prozent "Frauen-Straßen"

Die Frage ist nun für Bürgermeister Siegfried Nagl: "Wie gehen wir mit diesen historischen Erkenntnissen um?" Entfernen, Ersetzen durch die ursprünglichen Namen, künstlerische Interventionen: Er sei für alle Varianten offen und werde diese im Gemeinderat mit den Stadtpolitikern aller Couleurs in den nächsten Monaten diskutieren. Auch die Bewohner der betroffenen Straßen sollen eingebunden werden: "Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt einige fragen werden: Warum muss ich in einer Straße wohnen, die einen Namen hat, mit dem ich nichts zu tun haben will?"

Sollten Straßen umbenannt werden, möchte die Historikerin und Co-Studienleiterin Karin Schmidlechner diese speziell Frauen widmen. Denn nur drei Prozent der Straßen der steirischen Landeshauptstadt sind bis dato nach Frauen benannt. (Walter Müller, 23.3. 2018)