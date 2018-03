TV- und Radiotipps für Sonntag, 25. März

Tatort: Sternschnuppe, Jayne Mansfield – Glanz und Elend einer Blondine, Der Butler oder I am not your Negro – Das schwarze Amerika der Sechziger

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) stellt sich den Fragen von Dieter Bornemann (ORF) und Angela Sellner (Österreich). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus 1) Kein Geld: Vorerst kein U-Ausschuss zur Causa Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. 2) Weniger Geld: Der EU-Haushaltstopf schrumpft. Dazu im Studio ist der Präsident des ÖVP-Bauernbundes, Abgeordneter Georg Strasser. 3) Mehr Geld: Das Budget als in Zahlen gegossene Politik. Bis 12.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat 1) Kofi's Car Art. 2) Weitblicke mit Ilija Trojanow. 3) Lakis Jordanopoulos – Abschied nach 27 Jahren. Bis 14.00, ORF 2

20.05 THEMENABEND

Oktoskop: Clara Stern Mathias von Clara Stern feierte beachtliche Erfolge: Mit dem Kurzspielfilmpreis der Diagonale und dem der Akademie des österreichischen Films ausgezeichnet, legte das Transgender-Drama auch eine internationale Festivalkarriere hin. Stern ist Studiogast. Bis 21.20, Okto

20.15 AUSTROKRIMI

Tatort: Sternschnuppe (Ö 2015, Michi Riebl) Der ORF wärmt den Fall auf, der vor zwei Jahren ausgestrahlt wurde: Vor der Finalrunde der Castingshow eines Privatsenders wird Musikmanager und Jury-Mitglied Udo Hausberger stranguliert in seiner Villa aufgefunden. Moritz (Harald Krassnitzer) und Bibi (Adele Neuhauser) ermitteln in einem intriganten Milieu. Nach dem Drehbuch von Vorstadtweiber-Autor Uli Brée. Bis 21.50, ORF 2

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Rechts oder links – Der Kampf um die "kleinen Leute" Darüber diskutieren bei Tarek Leitner: Gregor Gysi (Präsident der Europäischen Linken), Harald Vilimsky (Generalsekretär FPÖ), Andreas Khol (Ex-Präsident des Nationalrates, ÖVP) und Julia Herr (Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich). Bis 23.05, ORF 2

22.15 PORTRÄT

Jayne Mansfield – Glanz und Elend einer Blondine Sie war wie Marilyn Monroe eines der Sexsymbole der 50er-Jahre und die meistfotografierte Darstellerin in Hollywood: Jayne Mansfield. Die US-Schauspielerin kämpfte ihr Leben lang gegen ihr Image als dummes Blondchen. Die fünffache Mutter starb 1967 im Alter von nur 34 Jahren bei einem Autounfall. Bis 23.05, Arte

22.20 BILANZ

ATV Aktuell Spezial: 100 Tage Regierung Moderator Meinrad Knapp bespricht mit dem Politikexperten Thomas Hofer sowie dem Meinungsforscher Peter Hajek, welche Spuren Schwarz-Blau bis jetzt hinterlassen hat: Vom Burschenschafterskandal über das gekippte Rauchverbot bis zu den Verschärfungen im Asylrecht. Bis 23.10, ATV

22.35 WAHLKAMPF

Der Butler (The Butler, USA 2013, Lee Daniels) Wie der frühere Plantagenarbeiter Cecil Gaines ins Weiße Haus kommt und dort 30 Jahre bleibt. Forest Whitaker und Oprah Winfrey sahen angelehnt an die wahre Geschichte viele US-Präsidenten kommen und gehen. Berührendes Familiendrama mit einem Sammelsurium an Stars wie Mariah Carey, Robin Williams, Jane Fonda Alan Rickman oder Lenny Kravitz. Bis 0.35, ORF 1

23.05 DOKUMENTARFILM

I am not your Negro – Das schwarze Amerika der Sechziger Im Juni 1979 begann der US-Autor James Baldwin seinen letzten, unvollendet gebliebenen Text Remember this House. Mit Erinnerungen an seine drei ermordeten Bürgerrechtlerfreunde Malcolm X, Medgar Evers und Martin Luther King und Reflexionen der eigenen Lebenserfahrung als Schwarzer schrieb er die Geschichte Amerikas neu. Regisseur Raoul Peck inszeniert den Filmessay als Plädoyer gegen Rassismus. Bis 0.35, ORF 2