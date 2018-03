Kurz zum Budget: Stay on Message

Die Spitzen der türkis-blauen Regierung zeigen große Harmonie

Man kann sagen, was man will, aber die Spitzen der türkis-blauen Regierung zeigen große Harmonie. Jetzt, zu "100 Tage Regierung", gaben Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Doppelinterviews für eine Reihe von Zeitungen. Dabei fällt auf, dass besonders unser Kanzler Kurz den Slogan "stay on message" wirklich verinnerlicht hat.

So sagte Kurz zum STANDARD: "Diese Mentalität hat dazu geführt, dass wir 65 Jahre mehr ausgegeben haben, als wir zur Verfügung hatten."

Und zur Presse: "Wir nehmen erstmals seit über 60 Jahren mehr ein, als wir ausgeben."

Zum Kurier: "Das erste Mal seit über 60 Jahren geben wir nicht mehr aus, als wir einnehmen."

Zu Österreich: "Wir haben ein Budget zustande gebracht, bei dem wir nach über 60 Jahren Schuldenpolitik endlich nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen."

Zu den Salzburger Nachrichten: "Wir haben sechs Jahrzehnte lang mehr ausgegeben als eingenommen."

Zur Kleinen Zeitung: "Seit 1954 haben wir in Österreich immer mehr ausgegeben als eingenommen."

Das sind beeindruckende Beispiele für eine Beständigkeit in der Aussage, die man anderswo nicht so leicht finden wird. Da kann Strache (ebenfalls in der Kleinen) nicht zurückstehen: Man werde "wohl erkennen, dass die Regierung erstmals seit 1954 keine Schulden macht". (Hans Rauscher, 23.3.2018)