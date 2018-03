TV- und Radiotipps für Samstag, 24. März

SOS Südsee, Der Herr der Ringe – Die zwei Türme, Marco W. – 247 Tage im türkischen Gefängnis, Kurt Schuschnigg – katholisch, diktatorisch, amerikanisch, Der Streit um den Hirntod, Hin und weg, Heiter bis wolkig

16.30 MAGAZIN

Weltspiegel-Reportage: SOS Südsee – Das Wasser kommt Der steigende Meeresspiegel frisst Tarawa, die Hauptinsel von Kiribati, langsam auf. Noch versetzen die Bewohner alle paar Jahre ihre Hütten, doch irgendwann wird der Inselstaat ganz im Meer versinken. Kiribatis Expräsident hat deshalb für neun Millionen Dollar Land auf Fidschi gekauft – für sein Volk. Bis 17.00, ARD

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund mit folgenden Themen: 1) Tabuthema Harninkontinenz – das stille Leiden. 2) Gute Wahl – welcher Fisch ist noch gesund? 3) Stimmen im Kopf – warum Betroffene schweigen. Bis 17.30, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Die Themen bei Peter Resetarits: 1) Geld im Bankomat vergessen – was tun? 2) Armengrab statt "Wunschbegräbnis"? Um den letzten Willen gebracht. 3) Fußballverein im Abseits – Landesgrenze als Hindernis? Bis 18.20, ORF 2

19.30 MAGAZIN

Kulturpalast: #gönnung Vom barocken Festmahl bis zum Babybrei von Lady Gaga: Im Fachmagazin für E- und U-Kultur dreht sich diesmal alles ums Essen. Zu Gast auf dem Sofa ist der queere Tänzer und Porno-Performer Bishop Black. Bis 20.00, 3sat

20.15 FANTASYSPEKTAKEL

Der Herr der Ringe – Die zwei Türme (The Lord of the Rings – The two Towers, USA/NZ 2002, Peter Jackson) Krieg in Mittelerde: Frodo (Elijah Wood) vertraut sich Gollum an, der ihn und Sam nach Modor bringen soll. Dort wollen die Gefährten den Ring zerstören. Währenddessen versuchen Aragorn (Viggo Mortensen) und Legolas (Orlando Bloom) das Volk von Rohan gegen eine Armee von Orks und Uruk-hais zu schützen. Der mehrfach oscarprämierte Mittelteil der Trilogie übertrumpft Part eins an Effekten und Actionszenen. Furios inszenierte J.-R.-R.-Tolkien-Adaption. Bis 23.55, Puls 4

20.15 MARTER

Marco W. – 247 Tage im türkischen Gefängnis (D 2011, Oliver Dommenget) Ein 17-Jähriger wurde wegen angeblichen Missbrauchs einer britischen Minderjährigen verhaftet und verbrachte 247 Tage im Knast. Verfilmung des Falls von 2007 mit Vladimir Burlakov und Veronica Ferres. Bis 22.40, ATV 2

20.15 "ANSCHLUSS"

Menschen & Mächte: Kurt Schuschnigg – katholisch, diktatorisch, amerikanisch Kurt Schuschnigg konzipierte den austrofaschistischen Ständestaat mit und regierte ihn später als "Bundeskanzler und Frontführer". Immer wieder gab er dem Druck Hitlers nach, eher er sich 1938 mit den Worten "Gott schütze Österreich" verabschiedete. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte er in die USA und war als Professor für Staatsrecht tätig. 1968 kehrte er nach Österreich zurück, wo er 1977 starb. Bis 21.05, ORF 3

22.00 DOKUMENTATION

Der Streit um den Hirntod – Organspende auf dem Prüfstand In einigen Ländern stehen die Menschen der Organspende kritisch gegenüber, auch in Deutschland sinkt die Zahl der Spender kon tinuierlich. Ein Grund für das Unbe hagen an der Transplantationsmedizin scheint die Diskussion um den Hirntod zu sein, die Bedingung für eine postmortale Spende. Medizinethiker wie der Harvard-Professor Robert Truog kritisieren dieses Konzept: "Der Hirntod ist kein wissenschaftlicher Fakt, sondern es ist eine soziale Übereinkunft darüber, wann wir jemanden als tot betrachten." Bis 22.55, Arte

22.05 R(O)ADTRIP

Hin und weg (D 2014, Christian Zübert) Jedes Jahr unternehmen Hannes (Florian David Fitz) und seine Freunde eine gemeinsame Radreise – diesmal sind sie unterwegs nach Belgien. Da lässt Hannes die Bombe platzen: Er hat ALS und möchte in Belgien Sterbehilfe beantragen. Gemeinsam feiern die Freunde das Leben. Tieftraurige Komödie über das freiwillige Ende eines jungen Lebens. Sehenswert. Bis 23.35, ORF 1

foxkino

23.35 TRAGIKOMÖDIE

Heiter bis wolkig (D 2012, Marco Petry) "Mein Freund hat Krebs" ist die ekelhafte wie erfolgreiche Lüge zweier Männer, um Frauen ins Bett zu bekommen. Das geht so lange gut (zumindest für einen der beiden), bis die tatsächlich todkranke Schwester eines der Opfer gemeinsam mit einem der Männer ihre Bucket List abarbeiten will. Mit Max Riemelt, Elyas M’Barek, Jessica Schwarz und Anna Fischer in den Hauptrollen. Bis 1.10, ORF 1

23.40 MAGAZIN

Streetphilosophy: Eskapismus – Lass alles hinter dir! Ist es verwerflich, nichts von der Welt wissen zu wollen und in Serien, Büchern oder Spielen zu versinken? Man dürfe Eskapisten nicht verteufeln, sagt die Philosophin Ayanda Rogge. Denn wer gedanklich nie aus der Wirklichkeit flieht, könne sie auch nicht verändern. Und dass Eskapismus nichts mit Einsamkeit zu tun haben muss, zeigt ein Besuch in den Stadien, wohin sich jedes Wochenende Millionen Fans flüchten. Bis 0.05, Arte

0.35 KOMÖDIE

Unternehmen Petticoat (Operation Petticoat, USA 1959, Blake Edwards) Hübscher Beitrag zum submarinen Subgenre: Das U-Boot von Captain Sherman (Cary Grant) ist nach einem Angriff der Japaner stark beschädigt, weshalb er seinen Leutnant Evans (Tony Curtis) auf die Jagd nach Ersatzteilen schickt. Aber das hätte er sich denken können, dass der Schwerenöter erst mal fünf gestrandete Krankenschwestern anschleppt! Zu guter Letzt müssen die beiden auch noch das inzwischen pinkfarbene U-Boot vor den Bomben der eigenen Navy in Sicherheit bringen. Einer der ersten Filme des Komödienspezialisten Blake Edwards, gleichzeitig einer der letzten von Cary Grant. Bis 3.00, Servus TV

0.35 FILMMAGAZIN

Kurzschluss – Das Magazin 1) Kalte Herzen von Arnaud Khayadjanian. 2) Porträt: der libanesische Filmmusikkomponist Gabriel Yared. 3) Unruhen, Animationsfilm von Frank Ternier. 4) Ternier und Musiker Frédéric Duzan über die Zusammenarbeit für Unruhen. 5) Buddy Joe, Animationsfilm von Julien David. Bis 1.30, Arte