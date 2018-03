Pro und Kontra: Zeitumstellung

KONTRA: Erspart uns den Mini-Jetlag!

von Klaus Taschwer

Man könnte es sich leichtmachen und einfach die Nazikeule schwingen: Wer hat 1940 die Zeitumstellung im damals nicht mehr existierenden Österreich eingeführt? Eben! Die Mehrheit der Menschheit hält übrigens auch nichts von diesem "Jetlag für Arme": Können jene drei Viertel der Erdbevölkerung irren, die problemlos auf das Zeigerrücken verzichten?

Es gibt aber natürlich auch gute wissenschaftliche Argumente, die gegen den "Jetlag für Arme" sprechen. So unklar die angeblichen Einsparungen sind, so sonnenklar sind die ungünstigen Auswirkungen auf den Biorhythmus von Mensch und (Haus-)Tier. Das zeigt sich am dramatischesten daran, dass die Zahl der Herzinfarkte in den Tagen nach der Umstellung leicht zunimmt.

Wir leben nun einmal alle nach der Sonne, und geht die von einem Tag auf den anderen eine Stunde später auf, kommt es auch zu mehr Wildunfällen auf der Straße: Wie sollen Reh und Hirsch auch ahnen, dass ab Sonntag unausgeschlafenere Autofahrer eine Stunde früher in der Morgendämmerung unterwegs sein werden?

Besonders sensibel auf die Zeitumstellung reagieren im Übrigen all jene, die nur schlecht ihre Stimme dagegen erheben können: Babys und Kleinkinder. Gerade auch in ihrem Namen möge sich die EU-Kommission, die das gesamteuropäisch zu entscheiden hat, ein Herz fassen und uns allen den entbehrlichen Mini-Jetlag künftig ersparen! (Klaus Taschwer, 23.3.2018)