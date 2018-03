"A Way Out": Actionreiches Koop-Abenteuer erschienen

Für PS4, Xbox und Windows – lässt zwei Spieler gemeinsam Abenteuer erleben

Humor, Spannung und eine Menge Action – und zwar stets gemeinsam. Das verspricht das kooperative Action-Adventure "A Way Out". Das lang erwartete Indie-Game der Hazelight Studios ("Brothers") ist seit heute als Teil des EA Originals-Programm erschienen. Das Spiel ist verfügbar für PS4, Xbox One und Windows (Origin) und kostet 30 Euro.

electronic arts

Kostenlose Kopie für Freunde

Das Game erzählt die Geschichte von Leo und Vincent, zwei Ganoven, die gemeinsam aus einem Gefängnis ausbrechen und so manches Abenteuer miteinander bestreiten müssen. Neue Einblicke in das Spielgeschehen liefert der Launchtrailer. Idealerweise, so die Idee, sollten Spieler das Erlebnis zusammen von der Couch aus in Angriff nehmen.

Wer online spielt, kann einem Freund eine kostenlose Kopie bescheren – vorausgesetzt, man spielt auf der gleichen Plattform und verfügt über einen Premiumaccount (Xbox Live Gold oder Playstation Plus). Eine Möglichkeit, mit einem zufälligen Partner zu spielen, wird nicht eingeräumt. (red, 23.03.2018)