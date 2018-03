"Bella Block" am Samstag zum letzten Mal: Leben ohne den ganzen Mist

Hannelore Hoger ermittelt um 20.15 Uhr ein letztes Mal als TV-Kommissarin: Ihr 38. Fall trägt den Titel "Am Abgrund"

Wien – Ein guter Rat zum Abschied? "Ein Leben ohne den ganzen Dreck, das wollten Sie doch. Lassen Sie den ganzen Mist hinter sich!" Danke, geschenkt.

Wie in den letzten 25 Jahren gibt Bella Block gute Ratschlage, hört aber wie in diesem, ihrem offenbar unwiderruflich letzten Fall auch nicht auf die eigenen.

foto: zdf Hannelore Hoger war 25 Jahre "Bella Block".

Von "einer riesengroßen Sauerei", hatte der Freund erzählt, und allen guten Ratschlägen zum Trotz findet sich die im deutschen Fernsehen dienstälteste Krimineserin innerhalb kurzer Zeit Am Abgrund, wie der Titel der Folge am Samstag, um 20.15 Uhr im ZDF, verspricht. Was folgt, ist ein Knalleffekt, danach gibt es kein Zurück.

Schuld ist meistens der Kapitalismus

In ihrem letzten, dem 38. Fall geht es um organisierte Kriminalität, Immobilienbetrug und – wie meistens bei Bella Block – um das kapitalistische System, das Schuld hat an den Zuständen.

2015 schickte das ZDF schon einmal Bella Block in den Ruhestand, um sie zwei Jahre später als Pensionistin wieder ins Programm zurückzuholen. Am Samstag, 20.15 Uhr, ist es nun endgültig so weit. Den "Mist hinter sich" lässt sie nach der ihr eigenen Manier: Indem sie sich wieder mit Haut und Haaren diesem Fall verschreibt. Am Abgrund war sie mehr als einmal. Nachfolgende Generationen an TV-Kommissarinnen und Kommissare nahmen sich an dieser Art der "ganzheitlichen Ermittlung" zum Vorbild. Block, die als "eigenwillig" beschrieben wird und Sätze gern mit Fragen beginnt: "Wissen Sie, was ich zum Kotzen finde?"

foto: zdf und hardy brackmann Auf die Körpergröße kommt es nicht an: Hannelore Hoger im letzten Fall als Bella Block und Sabin Tambrea.

Die Drehbücher entsprachen nicht immer, auch dieses Mal setzt man nach einer Vorlage von Susanne Schneider auf Klischees und einige – sagen wir – sehr einfallsreiche Wendungen. Wer darüber hinwegsehen kann, sieht fantasievolle Kamerafahrten und ein einsatzfreudiges Ensemble mit Devid Striesow, Corinna Harfouch, Sabin Tambrea, Lilith Stanenberg. So lässt sich versöhnt Abschied nehmen.

Danke, Bella Block. Den Ruhestand hat sie verdient. Fehlen wird sie trotzdem. (prie, 24.3.2018)