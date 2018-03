SPÖ: Talent zum Versemmeln

Die SPÖ bekommt unverdient eine zweite Chance auf einen BVT-Ausschuss

Der U-Ausschuss-Antrag der SPÖ zur BVT-Affäre hatte das Zeug zum klassischen Eigentor. Die größte Oppositionspartei stolperte durch die Vorgespräche zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auf eine Weise, dass sich die FPÖ schon hörbar entspannte. Man konnte sich nicht mit den anderen Oppositionsparteien auf einen gemeinsamen Antrag einigen, statt groß aufzutrumpfen, verlor man sich im Klein-Hickhack. Dann wurde allein weitergehudelt. Die SPÖ solle den Ausschuss doch ruhig allein machen, höhnte FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz schon, sie werde sich "bis auf die Knochen blamieren".

Stattdessen hat die ÖVP den Sozialdemokraten unfreiwillig einen Gefallen getan. Mit einem – für Nichtjuristen schwer nachzuvollziehenden – Geschäftsordnungsargument hat just Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der vor 100 Tagen noch Innenminister war, den Antrag abgeschmettert. Wenn die Absicht war, die BVT-Affäre damit ein für alle Mal zu beenden, ist das gründlich misslungen. Die für die Regierung höchst unangenehme Debatte wird prolongiert – und die ÖVP hat sich damit selbst involviert, das bis dato nur ein FPÖ-Problem war.

Der Ball liegt nun beim Verfassungsgerichtshof – und bei der Opposition. SPÖ, Neos und Liste Pilz können sich noch einmal sammeln, vielleicht findet man nun zu einem neuen, gemeinsamen Antrag zusammen. Möglicherweise setzt sich ja sogar Neos-Chef Matthias Strolz mit seiner Forderung durch, gleich einen großen "Untersuchungsausschuss zum Bundesministerium für Inneres" einzusetzen.

Wochen werden vergehen, bis die Sache letztgültig entschieden ist. Wochen, in denen Zeit genug ist, den immer selben Verdacht zu wiederholen: "Die Sache ist höchst dubios", "Da steckt mehr dahinter". Und zu insinuieren: Nicht nur die FPÖ hat hier rechtsstaatlich Fragwürdiges gemacht – auch die ÖVP scheint involviert zu sein. Dazu kommt, dass ständig neue Ermittlungspannen bekannt werden, dass sich die Spitze des Justizministeriums nicht entscheiden kann, ob nun alles mit rechten Dingen zugegangen ist oder nicht.

Die SPÖ ist zwar, höflich formuliert, in ihrer Oppositionsrolle noch längst nicht angekommen – der erste Anlauf war, auch nach Expertenmeinung, mehr patschert als gekonnt. Unverdienterweise gibt es nun aber eine zweite Chance, die könnte man zur Abwechslung einmal nützen.

Aus einer gewissen Überheblichkeit heraus, die wohl noch in seligen Regierungstagen wurzelt, hat man sich offenbar darauf verlassen, dass man den Ausschuss ja sowieso im Alleingang einberufen kann, egal, wie man den Antrag formuliert. Aber offenbar hat man die Geschäftsordnung doch noch nicht so im Griff, wie man sie als Opposition im Griff haben sollte. Wie man's macht, zeigte Peter Pilz in seinen besten U-Ausschuss-Zeiten: warten auf den richtigen Zeitpunkt – und dann Anträge hinpfeffern, die juristisch absolut wasserdicht sind.

Noch ist nichts passiert: Die SPÖ könnte ihren U-Ausschuss doch noch bekommen. Sie wäre freilich gut beraten, ihn diesmal mit weniger Hybris und mehr Sorgfalt gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien zu planen. Sonst steigen FPÖ und ÖVP trotz aller Anstrengungen unbeschadet aus der höchst aufklärungswürdigen BVT-Affäre aus. Und die SPÖ hätte einmal mehr ihr Talent zum Versemmeln bewiesen. (Petra Stuiber, 23.3.2018)