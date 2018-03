Indonesische Sängerin empört mit Video vom Berliner Holocaust-Denkmal

Postete "Ist es nicht schön hier?"

Eine in Indonesien berühmte Sängerin hat mit einem als unsensibel empfundenen Video vom Berliner Holocaust-Mahnmal große Empörung im eigenen Land ausgelöst. In den am Donnerstag auf Instagram geposteten und nach der Kritik gelöschten Aufnahmen war Syahrini zu sehen und hören, wie sie lacht und unter anderem sagt: "Ist es nicht schön hier? Das ist der Ort, an dem Hitler die Morde beging".

"Seid nicht so ungebildet"

Ein Twitter-Nutzer, Riyan Wahyudi, schrieb: "Leute, seid nicht wie Syahrini. Seid so reich und erfolgreich wie sie, aber nicht so ungebildet." Das 2005 eingeweihte Mahnmal erinnert an die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden.

Die Sängerin, die auch als Model arbeitet, hat auf Instagram fast 21 Millionen Follower. Neben dem Video postete sie zudem ein Foto, das sie und eine Freundin stehend auf einer der Stelen am Holocaust-Mahnmal zeigt. (APA, 23.3. 2018)