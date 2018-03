Stöger nach Bolt-Training: "Er ist talentiert"

Sprintstar absolvierte Fußball-Training in Dortmund, Bolt: "Es war ganz okay"

Dortmund – Der ehemalige Super-Sprinter Usain Bolt hat am Freitag die Fußballschuhe geschnürt und mit den Profis von Borussia Dortmund unter der Anleitung von Trainer Peter Stöger trainiert. Als Bolt pünktlich um 10.30 Uhr den Rasen betrat, brandete spontaner Beifall der 1.400 Besucher auf. In Brackel, einem eher grauen Industrieviertel an der Peripherie Dortmunds, herrschte Glamour-Atmosphäre.

Dutzende Kamerateams verfolgten das, was der 31-jährige Superstar der Leichtathletik da versuchen wollte: Fußball zu üben, gemeinsam mit den Profis von Borussia Dortmund. Exakt 58 Minuten arbeitete der Jamaikaner am Freitag mit seinen Kurzzeit-Gefährten, die sichtlich Spaß daran hatten, einen ganz Großen in ihrer Mitte zu wissen. Es gab viele lachende Gesichter, als der achtfache Olympiasieger seine Lauf- und Dehnübungen absolvierte.

Bei den Pass-Übungen, die Bolt zusammen mit Mario Götze oder Nuri Sahin abwickelte, wurde eines offensichtlich: Ein wenig hölzern und hüftsteif agierte er schon auf dem BVB-Gelände. Aber: Er hat Fähigkeiten, die er bei einem Testspielchen erkennen ließ. Sein Kopfballtreffer wurde mit viel Jubel bedacht, auch ein Elfmeter, den er kurz vor dem Ende souverän verwandelte.

PR-Termin bei schlechtem Wetter

Es war alles angerichtet für einen Top-PR-Termin, der laut Bolt keiner sein sollte, wenngleich er und der BVB den gleichen Ausrüster (Puma) haben: Die Anlage an der Adi-Preißler-Allee wurde, passend zum Herkunftsland des Jamaikaners, mit Reggae-Musik beschallt. Das, was nicht passte, war das Wetter: Es war grau, es wehte ein empfindlich kühler Wind – und trotzdem ließen sie sich den Spaß nicht nehmen.

"Es war ganz okay" – so kommentierte Bolt nach getaner Arbeit seinen Auftritt, der von 137 akkreditierten Medienvertretern beäugt wurde. Und was wird nun mit seiner Traum-Zweitkarriere nach der Leichtathletik? Auch dazu äußerte sich Bolt, versicherte mit treuen Augen: "Das ist definitiv ernsthaft. Ich versuche, mein Bestes zu geben." Er brauche dafür allerdings noch deutlich mehr spezielles Fußball-Training.

Stöger: "Bolt ist talentiert"

Ob das reicht für einen Profivertrag in irgendeiner Liga? BVB-Trainer Peter Stöger ließ sich nicht in die Karten blicken, als er auf das fußballerische Potenzial eines Usain Bolt angesprochen wurde: "Er ist in einem Alter, wo ich sage, er ist nicht mehr so wahnsinnig entwicklungsfähig." Aber eines bekannte der Österreicher auch, nicht nur wegen des Bolt-Kopfballtreffers: "Man sieht, dass er das Spiel auch versteht. Er ist talentiert. Was ihm fehlt, ist die Mannschaftsarbeit."

Alle happy

Das könnte man ja locker abstellen, indem Usain Bolt einfach kontinuierlich mit Fußballteams arbeitet. Er versprach schon, wieder nach Dortmund zu kommen. Was in erster Linie bleibt von diesem grauen Freitag voller Bolt-Glanz, ist das, was Stöger mit einem Lachen festhielt: "Usain ist ein unglaublich lässiger Typ, total bodenständig. Es hat ihm, glaube ich, Spaß gemacht. Und er hat eine Plattform bekommen, von der er geträumt hat."

Und so waren am Ende irgendwie alle happy: Bolt, weil er wie ein Fußballprofi trainieren durfte, der BVB, weil ein Weltstar ja nicht jeden Tag in Dortmund-Brackel gastiert – und möglicherweise auch der gemeinsame Ausrüster. (APA, dpa, 23.3.2018)