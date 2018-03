Historischer Kalender – 27. März

1188 – Kaiser Friedrich I. Barbarossa nimmt auf dem Hoftag zu Mainz das Kreuz und beschließt den 3. Kreuzzug.

1513 – Der spanische Konquistador Ponce de Leon entdeckt von Haiti aus Florida und beansprucht das Land für Spanien.

1703 – Zar Peter der Große gründet St. Petersburg, das heutige Leningrad.

1813 – Preußen erklärt Frankreich den Krieg. Beginn der Befreiungskriege.

1933 – Japan tritt wegen seines Eingreifens in der Mandschurei aus dem Völkerbund aus.

1938 – Die Lufthansa eröffnet den Personenverkehr auf der Linie Berlin – Bagdad.

1938 – In einem Hirtenbrief rufen die katholischen Bischöfe in Österreich dazu auf, bei der Volksabstimmung am 10. April über den "Anschluss" Österreichs an das Deutsche Reich mit "Ja" zu stimmen. Der Begleitbrief an Gauleiter Josef Bürckel wird von Theodor Kardinal Innitzer eigenhändig mit "...Heil Hitler!" unterschrieben.

1958 – Der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow übernimmt nach dem Rücktritt Bulganins auch das Amt des Ministerpräsidenten.

1968 – Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin, der am 12. April 1961 als erster Mensch die Erde in einem Raumschiff umkreiste, kommt bei einem Flugzeugabsturz nahe Moskau ums Leben.

2003 – Irak-Krieg: US-Fallschirmspringer landen im nordirakischen Kurdengebiet, um die Ölfelder bei Kirkuk und Mosul zu sichern.

2003 – In Serbien wird die Leiche des seit Jahren verschwundenen Spitzenpolitikers Ivan Stambolic, einstigen Förderers und späteren Kritikers von Slobodan Milosevic, gefunden.

Geburtstage:

Johann Andreas Eisenbarth, dt. Wunderarzt (1663-1727)

Joseph Schreyvogel, öst. Schriftsteller (1768-1832)

Otto Wallach, dt. Chemiker(1847-1931)

Richard Pfeiffer, dt. Bakteriologe (entdeckte den Influenza-Bazillus) (1858-1945)

Frederick Henry Royce, brit. Auto-Ingenieur (1863-1933)

Karl Mannheim, öst.-brit. Soziologe (1893-1947)

Annemarie Moser-Pröll, öst. Skirennläuferin (1953- )

Quentin Tarantino, US-Regisseur (1963- )

Todestage:

Jakob Gauermann, öst. Maler und Graphiker (1773-1843)

William Stern, dt.-US-Psychologe/Philosoph (1871-1938)

Harry Piel, dt. Filmschauspieler (1892-1963)

Ferdinand Porsche, öst./dt. Autobauer (1909-1998)

Jean-Marie Balestre, französischer FISA- und FIA-Präsident (1921-2008)

(APA, 27.3.2018)