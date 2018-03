Erster Eisbär seit 25 Jahren in Großbritannien geboren

Bereits kurz vor Weihnachten war die Geburt, gezeigt hat sich das Jungtier erst im März

Wien/London – Ein Nachzuchterfolg für Großbritannien: Das letzt Mal wurden 1992 in Yorkshire Eisbären innerhalb des Vereinigten Königreichs geboren. Kurz vor Weihnachten konnte ein Zoo, der in der Nähe von Aviemore in den schottischen Highlands liegt, nun die Geburt eines Jungtiers vermelden. Gezeigt hat sich der kleine Bär nun erst im März.

Bei der Geburt sind Eisbären blind und wiegen weniger als ein durchschnittliches Meerschweinchen. Mittlerweile soll das Jungtier fast zwölf Kilogramm auf die Waage bringen. Die ersten drei Monate sind kritisch, die Sterberate ist hoch.

In den Bau der Eisbären hat der Zoo keinen Einblick. Umso größer war die Freude, als sich ein gesundes Jungtier präsentierte. Außerhalb der Höhle wurden Kameras aufgestellt, um das Heranwachsen des Tieres zu beobachten. Name und Geschlecht wurden noch nicht verraten. (red, 23.3.2018)