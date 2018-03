ORF: Bildinsert zu Hartinger-Klein auf ORF 3 auf Social Media gefälscht

Rundfunk behält sich rechtliche Schritte vor

Wien – "Gesundheitsministerin" Beate Hartinger-Klein: Dieses Bildinsert mit Anführungszeichen aus der Liveübertragung aus dem Nationalrat auf ORF 3 kursiert seit Donnerstag in sozialen Medien. Der ORF betonte am Freitag per Aussendung: Die Anführungszeichen seien nachträglich eingefügt, das Insert sei so nie auf Sendung gewesen. Der ORF überlegt rechtliche Schritte gegen die Fälschung.

"Die insertierte Berufsbezeichnung Gesundheitsministerin wurde nachträglich unter Anführungszeichen gesetzt", erklärt der ORF am Freitag. Die am Donnerstag ausgestrahlten Bilder der Live-Übertragung "trugen zu keinem Zeitpunkt ein Insert dieser Art".

ORF 3 habe Bundesministerin Hartinger-Klein korrekt als Gesundheitsministerin, ohne weitere Zusatzsymbole und Anführungszeichen, bezeichnet. Bei dem im Internet verbreiteten Screenshot handelt es sich offenbar um eine manipulative Fälschung.

Der ORF behält sich vor, juristisch gegen die missbräuchliche Verwendung und Verbreitung seines Bildmaterials vorzugehen, heißt es in der Aussendung. (red, 23.3.2018)