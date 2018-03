Frankreich: Schießerei und Geiselnahme bei Supermarkt

Der Mann soll laut Berichten auf Polizisten geschossen und Geiseln genommen haben – Angebliches Bekenntnis zu IS

Paris – In einem Supermarkt in der südfranzösischen Stadt Trèbes nahe Toulouse soll es laut Medienberichten am Freitagvormittag zu einer Geiselnahme gekommen sein. Wie es heißt, habe ein Mann zuvor auf Polizisten geschossen und sei danach in den Supermarkt geflüchtet. Dort soll er sich verschanzt haben. Die Staatsanwaltschaft erklärte laut der Agentur AFP, dass sich der Täter zur Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) bekannt habe.

🔴[OPERATION POLICE]🔴

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) March 23, 2018

Die Polizei bestätigte, dass es einen Einsatz in der Nähe des Supermarkts gebe. Sie forderte die Menschen auf, dem Ort des Geschehens fernzubleiben. Zu Details der Vorgänge gab es vorerst keine offiziellen Angaben. Zum Ausmaß der Tat war ebenfalls zunächst nichts bekannt.

Der Sender BFM TV berichtete, dass es zumindest einen Verletzten geben soll. Dabei soll es sich um einen der beiden Polizisten handeln, der beschossen wurde. Medien berichteten zudem, dass es mindestens einen Toten gab. Offizielle Angaben dazu gibt es bisher aber nicht.

Die Agentur AFP berichtete weiter, dass bei einer zweiten Schießerei im Süden von Frankreich ebenfalls ein Polizist verletzt worden sein soll. Auch dazu gab es zunächst keine weitere Details. (red, 23.3.2018)