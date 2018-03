Tote bei Schießerei und Geiselnahme in Südfrankreich

Ein Mann soll auf Polizisten geschossen und Geiseln genommen haben, laut Staatsanwaltschaft bekennt er sich zum IS. Laut dem Bürgermeister gibt es zwei Opfer

Paris – In einem Supermarkt in der südfranzösischen Stadt Trèbes nahe Toulouse ist es am Freitagvormittag zu einer Geiselnahme gekommen. Wie es heißt, hatte ein Mann zuvor in der nahen Ortschaft Carcassonne auf Polizisten geschossen. Kurz danach sei mindestens ein Bewaffneter in den Supermarkt eingedrungen. Ob es sich dabei um denselben Mann handelte, der zuvor auf die Beamten geschossen hatte, ist nicht gesichert. Der Geiselnehmer soll sich zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt haben und die Befreiung des inhaftierten islamistischen Terroristen Saleh Abdeslam fordern.

Laut Aussage des Bürgermeisters von Trèbes, Eric Ménassi, gibt es mindestens zwei Opfer. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete über mindestens zwei Tote, es werde mit weiteren Opfern gerechnet. Das Innenministerium teilte allerdings mit, diese Angaben könne man nicht bestätigten. Premierminister Édouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation" und später auch von einem "Terrorakt". Innenminister Gérard Collomb erklärte, er werde an den Tatort reisen.

"Ernste Situation"

Die Staatsanwaltschaft erklärte laut der Agentur AFP, dass sich der Täter beim Eindringen in den Supermarkt durch den Ruf "Allahu Akbar, ich werde euch alle töten!" zum IS bekannt habe. Die Antiterrorabteilung habe den Fall übernommen. Wie viele Menschen sich noch in dem Supermarkt befinden, war nicht unmittelbar zu erfahren. Die Zeitung "Le Figaro" berichtete unter Berufung auf Bürgermeister Ménassi, außer dem Geiselnehmer befinde sich dort nur noch ein Polizist.

Dies schreibt auch die Lokalzeitung "L'Indépendant". Sie berichtet weiterhin, dass sich auch die Mutter des Verdächtigen mittlerweile am Tatort befindet. Bei dem Mann soll es sich laut den Berichten um einen rund 30-Jährigen aus Carcassonne handeln. Er sei der Polizei wegen Verbindungen zu radikalen Islamisten bekannt. Eine Bestätigung offizieller Stellen für diese Informationen gab es zunächst aber nicht.

Andere Quellen bestätigten das allerdings nicht. Sondereinheiten, darunter die auf Terror spezialisierte GIGN ("Eingreiftruppe der Nationalgendarmerie"), sind vor Ort. Der Täter soll laut "Figaro" mit einer Kurzwaffe, Handgranaten und einem Messer bewaffnet sein.

bfmtv Erster TV-Bericht zur aktuellen Situation.

Die örtliche Polizei bestätigte indes nur, dass es einen Einsatz in der Nähe des Supermarkts gebe. Sie forderte die Menschen auf, dem Ort des Geschehens fernzubleiben.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit dem Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien. (red, 23.3.2018)