Albert-Schultz-Halle wird zu "Erste-Bank-Arena"

Capitals-Heimstätte in Kagran erhält Bank als Namenssponsor

Wien – Das Eissportzentrum in Wien-Kagran heißt künftig "Erste-Bank-Arena". Die Bank ist neuer Namenssponsor der Heimstätte der Vienna Capitals, teilte sie am Freitag mit. Bisher war die Anlage nach Albert Schultz benannt, der von 1981 bis 1993 Bezirksvorsteher in der Donaustadt war.

Mit der Witwe des Politikers sei ein sehr persönliches Gespräch geführt worden, berichtete Capitals-Präsident Hans Schmid. Sie habe Verständnis für die Namensänderung gezeigt. Schmid verwies auf Gespräche mit der Stadt, um Schultz im Bezirk weiterhin die Ehre zu erweisen.

Die nunmehrige Erste-Bank-Arena verfügt über drei Hallen, die größte bietet Platz für mehr als 7.000 Zuschauer. Neben Eishockey finden im Sportzentrum auch Handball-, Box- und Eiskunstlaufveranstaltungen statt. "Die Erste Bank ist der größte Förderer des heimischen Eishockey-Sports. Daher passt das Namenssponsoring der Erste-Bank-Arena sehr gut zu uns", meinte Privatkundenvorstand Thomas Schaufler. (APA, 23.3.2018)