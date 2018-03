Drei Plätze Strafversetzung für Lokalmatador Ricciardo

Australier hatte gegen Tempo-Limit verstoßen

Melbourne – Daniel Ricciardo wird bei seinem Formel-1-Heimrennen in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten versetzt. Die Rennkommissare beim Großen Preis Australien in Melbourne verhängten die Strafe gegen den 28 Jahre alten Red-Bull-Piloten am Freitagabend (Ortszeit). Der 28-jährige Red-Bull-Fahrer war während der zweiten Trainingseinheit am Freitag unter roter Flagge zu schnell unterwegs gewesen.

Ricciardo hatte gegen das Tempo-Limit verstoßen, während das zweite Training unterbrochen war, um ein Kabel von der Start- und Zielgeraden zu entfernen. Damit bekamen die Hoffnungen des Australiers auf eine vordere Platzierung bereits vor der Qualifikation am Samstag (07.00 Uhr MEZ) einen Dämpfer. Seine Pechsträhne beim Heimrennen hält zudem an. 2014 war er wegen eines Regelverstoßes nach Platz zwei nachträglich vom Rennen disqualifiziert worden. Im vergangenen Jahr schied er vorzeitig aus. (APA, 23.3.2018)