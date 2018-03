Trumps Strafzölle: China will dem US-Bullen ein rotes Tuch zeigen

Peking plant, eigene Strafzölle auf US-Importe so lange zu erhöhen, bis die USA zur Vernunft kommen

Chinas Regierung will nach der Serie von neuen Strafzöllen, die US-Präsident Donald Trump gegen chinesische Importe verhängt hat, Schritt um Schritt zurückschlagen. Die USA haben am Donnerstagabend Maßnahmen gegen 1.300 chinesische Produkte in einem Umfang von 60 Milliarden Dollar angekündigt. Sie betreffen neben Industrietechnologie und Elektronik auch viele Konsumgüter. Für die meisten chinesischen Medien kamen Trumps Erklärungen aufgrund der Zeitverschiebung zu spät, um noch reagieren zu können, anders als die Börsen.

Die Kurse insbesondere von chinesischen Hightech-Unternehmen, die an US-Börsen gelistet sind, rasselten in den Keller. Während der Dow Jones um 2,93 Prozent fiel, gaben die Aktien chinesischer IT-Giganten wie Sina und Baidu um mehr als das Doppelte nach, der Onlinehändler Alibaba fiel in New York um 5,45 Prozent.

Erst die zentralen TV-Mittagsnachrichten verurteilten Trumps angedrohten Schlag gegen China und machten die "durch nichts gerechtfertigten" Strafzölle zu ihrem Hauptthema. Chinas Botschafter in Washington, Cui Tiankai, wies US-Vorwürfe eines Diebstahl von geistigem Eigentum und erzwungenen Technologietransfers, die eine der Hauptgrundlagen für Trumps Zollstrafen sind, scharf zurück. Das alles sei "grundfalsch und eine Diskriminierung".

Drohung mit Vergeltungsschlägen

Die "Global Times", die ihre chinesische Ausgabe erst am frühen Freitagmorgen andruckt, erschien mit der Titelzeile "USA-China-Handelskrieg bricht in tiefer Nacht aus". In einem Kommentar droht das Blatt mit Vergeltungsschlägen gegen die USA. "Wir hissen nicht die weiße Flagge, sondern zeigen dem Bullen das rote Tuch."

Chinas Handelsministerium reagierte als Erstes auf die 25 Prozent Strafzoll auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium. Das Ministerium erklärte Freitagfrüh, die Einfuhrzölle für 128 US-Produkte in acht Kategorien erhöhen. Den Wert der betroffenen US-Güter bezifferte es auf drei Milliarden Dollar. Die Produkte seien auf zwei Listen angeführt. Auf der Ersten stünden Waren von Früchten über Nüsse bis Stahlrohr, auf die 15 Prozent Zoll erhoben werden. Auf der zweiten befänden sich Waren von Schweinefleisch bis zu recyceltem Aluminium mit 25 Prozent Zoll.

Peking lässt allerdings seine Tür einen Spalt offen. Liste eins soll erst in Kraft treten, wenn weitere Verhandlungen kein Ergebnis bringen, Liste zwei nach einer abschließenden Bewertung der Folgen der US-Maßnahmen. Die Nachrichtenagentur Xinhua schrieb, Peking überlege, die Zölle für "einige Produkte aus den USA anzuheben, um die Verluste bei seinen Stahl- und Aluminiumexporten wettzumachen". Weitere Aktionen hingen von den konkreten Schritten der USA ab.

Kurze Frist

Viel Zeit bleibt nicht. Trumps Handelsdelegierter Robert Lighthizer soll innerhalb von 15 Tagen die Strafzölle für die rund 1.300 Importprodukte aus China auf seiner Liste veröffentlichen und eine 30-Tage-Frist für öffentliche Einsprüche abwarten, bevor sie wirksam werden. Das US-Finanzministerium will zudem innerhalb von 60 Tagen seine geplanten Beschränkungen für chinesische Investitionen in allen "sensiblen" Bereichen bekanntgeben. Den Strafzöllen liegen Erkenntnisse aus einer sieben Monate langen Untersuchung zugrunde, die Lighthizer nach Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes 1974 gegen Chinas Unternehmen anstrengte. Dabei ging es um den Vorwurf, sie hätten geistiges Eigentum gestohlen und US-Firmen zum Transfer ihrer Software und Technologien im Austausch für Marktzugang in China gezwungen.

Xinhua sprach von einem Handelsgesetz aus Zeiten des Kalten Krieges und zeigte sich auch über andere Ungereimtheiten in Trumps Erklärung verwundert. Während das Weiße Haus von Strafzöllen in Höhe bis zu 50 Milliarden Dollar sprach, erhöhte Trump die Summe auf 60 Milliarden. Das entspricht mehr als zehn Prozent aller chinesischen Exporte in die USA, schrieb das finanzpolitische Magazin "Caixin". Trump hatte davor gesagt, er habe von Präsidenten Xi Jinping verlangt, das derzeitige Handelsdefizit der USA mit China in Höhe von jährlich 375 Milliarden Dollar um 100 Milliarden zu senken. Das Defizit sei "außer Kontrolle".

Verwirrung um Ausnahmen

Verwirrung herrschte auch über die Ausnahmen von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium, von bis auf China und Russland die meisten Industrienationen ausgenommen sind: die EU-Staaten, Argentinien, Brasilien, Australien, Neuseeland, Südkorea, Mexiko und Kanada. Doch im Interview mit CNN erklärte Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro am Freitag, dass die USA diesen Ausnahmestaaten Einfuhrquoten vorschreiben wollen, um den US-Markt zu schützen.

Neben dem immer wahrscheinlicher werdenden Handelskrieg wurde China am Freitag von Trump auch noch außenpolitisch herausgefordert. Der US-Präsident berief den ehemaligen UN-Botschafter John Bolton zu seinem sicherheitspolitischen Berater. Der Hardliner gilt als fundamentaler China-Kritiker und zugleich als vehementer Befürworter einer Wiederaufnahme offizieller Beziehungen der USA mit Taiwan. (Johnny Erling, 23.3.2018)