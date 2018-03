Houston zittert sich zu Clubrekord

NBA-Leader fixierte gegen Detroit 58. Saisonsieg erst in Verlängerung

Houston/Charlotte – Die Houston Rockets haben ihre Rolle als aktuelles Topteam der NBA am Donnerstagabend (MEZ) bestätigt. Die Texaner sicherten sich mit einem 100:96n.V.-Heimsieg gegen die Detroit Pistons den siebenten Sieg en suite. Insgesamt war es der 58 Erfolg der Saison, damit haben die "Raketen" bereits elf Partien vor Ende des Grunddurchgangs ihren Franchise-Rekord egalisiert.

Dabei erwischte der NBA-Leader statistisch gesehen einen miserablen Tag. Von der Freiwurflinie wurden gerade mal 10 der 28 Versuche versenkt, bei 51 Dreier-Versuchen verfehlten ebenfalls 39 ihr Ziel. Auch Superstar James Harden spielte bis zur Verlängerung keine gute Partie, dann drehte er aber auf und erzielte zehn der letzten zwölf Punkte der Texaner. Topscorer der Rockets war Eric Gordon mit 22 Punkten.

Auch Hornets mit Clubrekord

In der Eastern Conference führte Kemba Walker die Charlotte Hornets zu einem 140:79-Rekordsieg gegen die Memphis Grizzlies. Walker markierte dabei 46 Punkte, wobei er 35 der Treffer bereits in der ersten Hälfte verbuchte. In der Franchise-Geschichte hatten die Hornets noch nie mit einem größeren Unterschied gewonnen. (APA, 23.3.2018)

Ergebnis der National Basketball Association vom Donnerstag:

Houston Rockets – Detroit Pistons 100:96 n.V.

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 140:79

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 98:118

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 128:125

Dallas Mavericks – Utah Jazz 112:119

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 105:90