Israels linke Meretz-Partei versucht Restart mit neuer Führung

Neuer Parteichef will linksliberale Partei wieder zurück auf politische Bühne führen

Jerusalem -Israels linksliberale Meretz-Partei hat die Abgeordnete Tamar Sandberg mit großer Mehrheit zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. Die 41-Jährige habe bei einer internen Abstimmung 71 Prozent der Stimmen erhalten, ihr Rivale Avi Buskila nur 28 Prozent, berichtete der israelische Rundfunk am Freitag. Sandberg löst Sahava Galon ab, die seit 2012 Parteivorsitzende war.

Bei ihrer Siegesrede am späten Donnerstagabend kündigte Sandberg an, sie wolle Meretz zurück auf die politische Bühne führen. "Wir werden eine starke linke Kraft anführen", sagte die Politikerin. "Wir werden Teil der Wende sein, die Israel so verzweifelt braucht."

Rechtsruck in der Gesellschaft

Vor rund 25 Jahren war Meretz als Koalitionspartner der sozialdemokratischen Arbeitspartei von Yitzhak Rabin entscheidend am Abschluss der Friedensverträge mit den Palästinensern beteiligt. 1995 wurde der damalige Regierungschef Rabin von einem jüdische Fanatiker ermordet, der weitere Konzessionen an die Palästinenser verhindern wollte.

Seitdem ist Israels Gesellschaft deutlich nach rechts gerückt, auch unter dem Eindruck palästinensischer Anschläge. Friedensverhandlungen beider Seiten liegen seit vier Jahren brach. Israels linkes Lager ist heute stark geschwächt und gespalten.

Die 1992 gegründete Meretz steht für eine gerechte Friedensregelung in Nahost und eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. Die letzte Regierungsbeteiligung der Partei endete 2001. Sie verfügt heute über fünf von 120 Mandaten im Parlament. Nach jüngsten Umfragen kann Meretz bei Neuwahlen mit einem Anstieg auf sieben Mandate rechnen. (APA, 23.3.2018)