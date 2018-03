Facebook-Rivale Tencent unter Druck

Teilausstieg von Großaktionär Naspers – stößt Anteile um 10 Mrd. Euro ab

Der Teilausstieg eines Großaktionärs setzt Tencent zu. Die in Hongkong notierten Aktien des chinesischen Facebook-Konkurrenten brachen am Freitag zeitweise um 8 Prozent ein. Dadurch schrumpfte der Börsenwerte des Internetkonzerns um umgerechnet 42 Mrd. Dollar (34 Mrd. Euro). Durch die Verkaufswelle wechselten am Freitag etwa elfmal so viele Tencent-Titel den Besitzer wie an einem Durchschnittstag.

Naspers reduziert Anteil

Der südafrikanische Internet-Konzern Naspers reduzierte seinen Tencent-Anteil um etwa zwei Prozentpunkte auf gut 31 Prozent. Dies spülte der Firma, die auch am deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero beteiligt ist, knapp 10 Mrd. Dollar in die Kassen.

Eine weitere Platzierung sei in den kommenden drei Jahren nicht geplant, obwohl einige Naspers-Eigner den Komplett-Ausstieg fordern. Mit knapp 159 Mrd. Dollar ist der verbleibende Tencent-Anteil an der Börse mehr wert als Naspers insgesamt. (APA, 23.03.2018)