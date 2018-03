Alibaba plant Notierung an China-Börse für Sommer

Bericht von Insider – Nach Vorbild von ADR

Der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba strebt einem Insider zufolge zur Jahresmitte eine Notierung in China an. Geplant sei, chinesische Hinterlegungspapiere (CDR) nach dem Vorbild der US-amerikanischen ADR auf den Markt zu bringen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag.

Demnach könnte die chinesische Börsenaufsicht noch bis Monatsende die Rahmenbedingungen für solche Papiere vorstellen. Alibaba ist bisher nur in den USA notiert und hat dort einen Marktwert von mehr als 470 Mrd. Dollar (381,6 Mrd. Euro). Dem Insider zufolge dürfte Alibaba mehr als umgerechnet 1,5 Mrd. Dollar in China einsammeln wollen.

China hofiert Techbranche

Die Volksrepublik strebt seit einiger Zeit danach, attraktiver für die heimische Techbranche zu werden. Hinterlegungspapiere werden an einer Börse stellvertretend für eine Aktie gehandelt. Dieses Instrument wird häufig von Unternehmen aus Schwellenländern genutzt, die beispielsweise in London oder den USA Geld einwerben wollen.

Der Handel mit diesen Zertifikaten ist im Vergleich zum normalen Aktienhandel mit geringeren Gebühren und Transaktionskosten für die Unternehmen wie auch Anleger verbunden. (APA, 23.03.2018)