Vanek-Tor bei Sieg von Columbus

4:0-Sieg der Columbus Blue Jackets über die Florida Panthers

Columbus (Ohio) – Zwei der drei Teams der Österreicher in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben in der Nacht auf Freitag jeweils Siege eingefahren. Thomas Vanek erzielte ein Tor beim 4:0 für seine Columbus Blue Jackets gegen die Florida Panthers in der Nationwide Arena in Columbus. Es war der zehnte Sieg in Folge für Columbus.

Michael Raffls Philadelphia Flyers freuten sich über einen 4:3-Sieg gegen die New York Rangers. Raffl stand wegen einer Oberkörperverletzung nicht auf dem Eis. (APA, 23.3.2018)